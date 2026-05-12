ניצחון לדרעי: נדחתה על הסף העתירה נגד ש"ס

ועדת הבחירות המרכזית דחתה על הסף את העתירה נגד אריה דרעי וסיעת ש"ס: "העותרת לא הציגה תשתית משפטית מספקת באשר לתחולת איסורי תעמולת הבחירות על מי שטרם החל למלא את תפקידו הציבורי"

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, דחה היום (שלישי) על הסף את עתירת עמותת "חוקתי - חרדים למדינה ולשלטון הציבורי" נגד ח"כ אריה דרעי וסיעת ש"ס.

העתירה הוגשה בעקבות פרסומים בקבוצת הווטסאפ של סיעת ש"ס, המתעדים פגישות שקיים ח"כ דרעי עם שורה של אישים המכהנים או נבחרו לתפקידים ציבוריים, בהם: מנכ"ל בתי הדין הרבניים הנכנס, רבני ערים נבחרים, ויושב ראש מועצה דתית. העותרת טענה כי פרסומים אלו מהווים שימוש בעובדי ציבור כנכס ציבורי לצורכי תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה). העותרת ביקשה להורות על הסרת הפרסומים ומניעת פרסומים דומים בעתיד.

השופט סולברג קבע כי דין העתירה להידחות על הסף, אף מבלי להיזקק לתשובת המשיבים, בשל מספר עילות סף מרכזיות: השופט ציין בהחלטתו כי עותרת לא כללה ברשימת המשיבים את עובדי הציבור המופיעים בפרסומים, למרות שהם עלולים להיפגע מקבלת העתירה. השופט הדגיש כי קביעה שמדובר בתעמולת בחירות עלולה לפגוע באותם עובדים, האסורים בהשתתפות בתעמולה לפי חוק, ואין זה ראוי לדון בעניינם מבלי לשמוע את עמדתם.

העותרת לא פנתה פנייה מוקדמת לעובדי הציבור המוזכרים בעתירה, כפי שנדרש בהוראות סדר הדין. פנייה כזו הייתה עשויה לאפשר לעובדי הציבור להבהיר את נסיבות המפגש או להשפיע על הסרת הפרסום.

השופט ציין כי חלק מהאישים המוזכרים נבחרו לתפקידם אך טרם החלו לכהן בו בפועל. העותרת לא הציגה תשתית משפטית מספקת באשר לתחולת איסורי תעמולת הבחירות על מי שטרם החל למלא את תפקידו הציבורי.





לסיום הוחלט כי העתירה נדחתה על הסף מחמת אי-צירוף משיבים נדרשים, העדר פנייה מוקדמת והעדר תשתית משפטית מספקת. טענות הצדדים שמורות להם במידה ותוגש עתירה חדשה לאחר פנייה מוקדמת כדין. מאחר שלא התבקשה תשובה מהמשיבים, לא ניתן צו להוצאות.