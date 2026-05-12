"מה רוצים ממנה? היא נהדרת": אהרן ברק בתמיכה ביועמ"שית

נשיא העליון בדימוס התייצב לצדה של היועצת המשפטית לממשלה אל מול המתקפות החריפות מצד הקואליציה: "מה רוצים ממנה?". ברק שיבח את תפקודה של בהרב-מיארה ושלח מסר מהדהד למבקריה: "היא כל כך נהדרת"

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אהרן ברק, סיפק היום (שלישי) שורת התבטאויות חריגות וטעונות במהלך כנס ועידת תל אביב שהתקיים באוניברסיטת תל אביב. בדבריו, התייחס ברק בהרחבה ליחסיו המורכבים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גיבה באופן מוחלט את היועצת המשפטית לממשלה, ומתח ביקורת חריפה על מנהיגות ההתיישבות.

"חל שינוי ביחסו של נתניהו - וזה בגלל המשפט"

במוקד דבריו, התייחס ברק לעימות המתמשך בין הממשלה למערכת המשפט, ותלה את האשמה המרכזית בראש הממשלה ובמצבו המשפטי. "חל שינוי ביחסו של נתניהו למערכת המשפט - וזה בגלל המשפט", קבע ברק.

הוא סיפר על טיב היחסים ביניהם בעבר, טרם החלו ההליכים הפליליים: "הייתי מאוד מיודד עם נתניהו כשהוא היה שר אוצר וכשהוא היה ראש ממשלה. ביקרתי אצלו בבלפור ואכלנו אצלו צהריים. הוא תמיד תמך במערכת בתי המשפט - כמו כל ראשי הממשלה, אפילו רבין".



על מינוי גרופמן אמר: "נכון שזו סמכות של ראש הממשלה למנות, אבל 70-וכמה שנות מדינה הקימו בארץ משפט מינהלי גדול וחשוב. בעולם ישנו המשפט המינהלי שאומר שלא מספיק שיש לך סמכות; אתה צריך להפעיל סמכות כדין. הסמכות היא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק".





עם זאת, ברק לא הסתיר את המתיחות הנוכחית ואת מעורבותו העקיפה בהליכים נגד נתניהו: "יש לי חשבון ארוך מאוד עם ראש הממשלה", הודה, וחשף פרטים מאחורי הקלעים של הגשת כתב האישום: "הייתי מעורב בהגשת כתב האישום. מנדלבליט כינס את כל היועצים המשפטיים לשעבר ושאל אם להודיע על הגשת כתב אישום לפני או אחרי הבחירות - כולנו ייעצנו לו שאם הגעת להחלטה, תודיע עליה מיד. זכות הציבור לדעת למי הוא מצביע".

הגנה על היועמ"שית וביקורת על ההתיישבות

ברק התייצב באופן נחרץ לצידה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הנמצאת במוקד מתקפות מצד שרי הממשלה. "שהדי במרומים - מה רוצים מהיועצת המשפטית? היא כל כך נהדרת", אמר.

באשר לקיטוב החברתי בישראל, ברק הפנה אצבע מאשימה מפורשת כלפי ציבור המתנחלים: "מה שמאפיין את הקיטוב היום הוא היעדר הדיאלוג; לכל קבוצה יש את המונולוג שלה. האחריות הראשונה מוטלת על מנהיגות המתנחלים, ועל הצבא ועל המשטרה שצריכים להבטיח את שלטון החוק בשטחים. אם הממשלה לא עושה מספיק - צריך להגיד לה: את צריכה לעשות יותר... כולנו צריכים לפעול". כשנשאל מה בכל זאת נוסך בו תקווה בימים אלו, השיב ברק במילה אחת בלבד: "הבחירות".

"קורבן של ג'נוסייד שמגן על המדינה"

לצד הביקורת הפנימית, ברק התייחס גם לתפקידו בזירה הבינלאומית ולייצוג מדינת ישראל בבית הדין בהאג אל מול ההאשמות הקשות. "לא קל להגן עליה, אבל אני מסכים שמה שישראל עשתה בעזה הוא לא ג'נוסייד", הבהיר. "אני הייתי קורבן של ג'נוסייד, בתור ניצול שואה - ואני מבקש להגן על מדינתי שמואשמת ברצח עם".