מזכ"ל חיזבאללה חזר לאיים: "זה יהפוך לגיהינום, ישראל תישבר"

מזכ"ל חיזבאללה וויתר על נאומו פעם נוספת, ופרסם הצהרה כתובה נגד ישראל וארצות הברית, בה הכריז כי חיזבאללה לא ייכנע עד שישבור את ישראל

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, חזר לאיים למרות שהוא מתחבא כבר שבועות. פעם נוספת מזכ"ל חיזבאללה מוותר על הנאום המסורתי נגד ישראל, ופרסם הצהרה כתובה ממקום מחבואו.

בהצהרה שפורסמה על ידי חיזבאללה לפני זמן קצר, מבהיר קאסם: "אנו מתמודדים עם תוקפנות ישראלית-אמריקאית שרוצה להשפיל את לבנון ולהפוך אותה לחלק מישראל הגדולה. לא ניכנע ולא נוותר, ונמשיך להגן על לבנון ועל עמה, לא משנה כמה זמן זה ייקח וכמה גדולות יהיו הקורבנות, והן פחותות ממחיר הכניעה".

קאסם המשיך ושיבח את מחבלי חיזבאללה, והבטיח להם: "האויב ייכנע מוקדם או מאוחר. לא נעזוב את שדה הקרב, נהפוך אותו לגיהינום עבור ישראל והיא תישבר, אנחנו נמשיך להגיב לתוקפנות, לא נחזור למצב שהיה קודם".