אירופה בישראל: מסע בין המבנים המוארים של ירושלים

למה לטוס כשיש לנו אווירה של חו"ל ליד הבית? לקראת יום חגה של עיר הבירה, ירושלים מציעה חוויה בינלאומית במרחק נסיעה. פרויקט תאורת המונומנטים החדש, לצד תערוכות אמנות מסקרנות, אתרי מורשת והטבות שמאפשרות לגלות את העיר ב-10 שקלים בלבד

יום ירושלים, החג של עיר הבירה, יתקיים בסוף השבוע הקרוב וזה הזמן לכל מי שעדיין מתלבט אם לנסוע או לא, פשוט לעלות על רכבת או להכין את הרכב כי זו הולכת להיות חגיגה נפלאה של אור.

במסגרת חגיגות שבוע ירושלים, ובתמיכת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרל"י ועיריית ירושלים, הציבור מוזמן לחוות את אתרי פמ"י (פיתוח מזרח ירושלים) במחיר סמלי במיוחד. במהלך חמישה ימים, הכניסה לטיילת החומות ולשער הקדום תעלה 10 ש"ח בלבד. זו הזדמנות נדירה לצעוד על חומות העיר, לתצפת על הנוף המואר מלמעלה ולבקר בשער הקדום, המציע חיבור ישיר להיסטוריה המרתקת של העיר.

למי שמתגעגע לשוטטות לילית בין מבנים היסטוריים באירופה, ירושלים מציעה כעת מענה מרהיב. פרויקט תאורת המונומנטים, שמובילים עיריית ירושלים, משרד ירושלים ומסורת ישראל ומשרד התיירות, הופך את הבירה למוזיאון פתוח תחת כיפת השמיים. לאחרונה הצטרפו לרשימה המוארת גם חזית תיאטרון ירושלים בשכונת טלביה ומנזר האחיות רוזרי ברחוב אגרון, שקיבלו נוכחות לילית דרמטית המדגישה כל פרט ארכיטקטוני.

שכונת ימין משה צילום: דור פזואלו

עד כה הוארו כ-20 אתרים מרכזיים ברחבי העיר, שיצרו מסלול טיול לילי יוצא דופן. בין התחנות שאסור לפספס: הכנסייה הסקוטית, טחנת הרוח במשכנות שאננים, מגדל ימק"א האייקוני וחצר סרגיי. התאורה החדשה אינה רק "פנסים ברחוב", אלא מערכות טכנולוגיות מתקדמות המדגישות את קווי האבן הירושלמית, הצלליות ההיסטוריות והסיפורים שמאחורי החומות.

הפרויקט לא עוצר כאן. בקרוב יצטרפו למפה המוארת אתרים נוספים כמו היכל שלמה, מגדל המים בקריית משה, מתחם התחנה ומלון אמריקן קולוני. השילוב בין מבני דת, מוסדות תרבות ואתרים היסטוריים יוצר פסיפס ירושלמי ייחודי שמאיר את העבר ומתחבר להווה.

מלון 7 הקשתות צילום: דור פזואלו

הדרך הטובה ביותר לחוות את האורות היא פשוט להתחיל בנקודה אחת (כמו רחוב אגרון או אזור ימין משה) ופשוט ללכת ברגל בין המבנים. האוויר הירושלמי הקריר, יחד עם התאורה האמנותית, יגרמו לכם לשכוח לרגע מהמתיחות הביטחונית ולהרגיש, ולו לערב אחד, הכי בחו"ל שיש.

59 שנים של גבורה: גבעת התחמושת המחודשת

מעבר לסיור הלילי, בירושלים מציעים במהלך היום אטרקציות רבות לתיירים, פרויקט בתמיכת משרד התיירות. השנה, 59 שנים לאחר איחוד העיר, האתר עבר שיפוץ נרחב ומזמין את הקהל לסיור מרגש שעובר בין התעלות והבונקרים המיתולוגיים. שיאו של הביקור הוא בעצרת המיוחדת המתקיימת באתר, המחברת בין זיכרון העבר למציאות ימינו ומעניקה ליום הזה משמעות עמוקה וערכית.

במרחק הליכה קצר ממנזר האחיות רוזרי המואר, מחכה לכם תחנה תרבותית מרתקת בבית אנה טיכו (מוזיאון ישראל). בין החודשים מאי לנובמבר 2026 , מוצגת בבית ההיסטורי תערוכת הצילום החדשה "אל הנוף".

התערוכה החדשה בבית אנה טיכו צילום: יח"צ

התערוכה מציעה מבט עכשווי על הנוף הישראלי דרך עבודות של אמנים כמו אלה ליטביץ ואורה לב , ולצדן – לראשונה – תצלומים נדירים של אנה טיכו עצמה. הצילומים חושפים רובד חקרני ומדויק בעבודתה של טיכו, המשלים את רישומי הנוף הפסטורליים המזוהים עמה.

אל תסתפקו בכמה שעות: לילה של פינוק במלון

כדי באמת לספוג את האווירה הירושלמית וליהנות ממסלול האורות ללא לחץ, כדאי לסגור לילה בעיר. בחירה מצוינת היא מלון נוצ'ה של רשת פתאל, המציע שילוב מדויק של שיק מודרני ואירוח מפנק. גולת הכותרת היא ארוחת הבוקר העשירה, הכוללת שפע של ירקות טריים, פירות, סלטים צבעוניים, מבחר גבינות וביצים שנעשות במקום.

ארוחת בוק ר בנוצ'ה צילום: אפרת קרסנר

בערב, אתם לא צריכים להתרחק: בתוך המלון שוכנת מסעדת השף "זהרה". המסעדה הבשרית מפתיעה דווקא בגזרה הטבעונית עם מנות יצירתיות כמו פטריות בשרניות ונאגטס דלעת ערמונים בטמפורה, לצד קינוחים מוצלחים במיוחד.

ערמונים בטמפורה צילום: אפרת קרסנר

עם בריכה מרעננת ואווירה של חו"ל בלב ירושלים, זהו המקום המושלם להפוך את הסיור לחופשת סוף שבוע מרגיעה. במקום ישנו גם בר קוקטיילים בגג של המון, עם נוף משגע.

חדר במלון נוצ'ה צילום: איה בן עזרי

*הכותבת השתתפה בסיור מטעם הרשות לפיתוח ירושלים, משרד התיירות, משרד ירושלים ומסורת ועיריית ירושלים*.