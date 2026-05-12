השופטים בבג"ץ בעתירות נגד גופמן: "אנחנו עם אפס סבלנות"

החל הדיון בבג"ץ נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד; השופטים לקהל: אנחנו עם אפס סבלנות להפרעות

היום (שלישי) החל הדיון בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בעניין העתירות שהוגשו נגד מינון רומן גופמן לראש המוסד.

השופטת ברק ארז שואלת בתחילת הדיון: האם הצדדים מסכימים שיינתן צו על תנאי, לאור דוחק השעה. ח״כ גוטליב: לא.

השופטת ברק ארז: שאלתי את הצדדים. ב״כ ראש הממשלה, ד״ר הראל ארנון, סירב. השופטת ברק ארז קובעת שהדיון יימשך ללא שהוצא צו על תנאי.

השופט שטיין שואל בדיון: מדוע מכתבו של ראש המוסד רלוונטי? נזכיר כי אמש חשף אבישי גרינצייג ב-i24news, מכתב של ראש המוסד היוצא דדי ברנע, שקורא לפסול את מינויו של גופמן.

עורכת דינו של אלמקייס מתעקשת: "גופמן ידע שהוא מפעיל קטין, ושהוא נעצר".

השופט שטיין הוסיף: אנחנו לא משחירים אדם שהיה אלוף בצה״ל ותרם כל חייו למדינה סתם. יש קביעה של השופט גרוניס שאין ראיה שהאלוף גופמן ידע.