"בריונות של אם הבית": הצעד נגד הסטודנטיות במכללה ירושלים

סטודנטיות ב'מכללה' בירושלים זועמות על אם הבית במוסד, שהחליטה כי הדירה שלהן לא נקייה מספיק ובלי שום התרעה, הזמינה איש תחזוקה שיחליף את הצילינדר בעודן שם ויזרוק אותן החוצה. במכללה אומרים: "הן הפרו את התקנון"

סטודנטיות ב'מכללה' בירושלים - אחד המוסדות הוותיקים להוראה במגזר, זועמות על מה שהן מכנות יחס בריוני מצד אם הבית שזרקה אותן מהדירה שלהן ללא התרעה.

המנעול בדירת הסטודנטיות הוחלף (ללא קרדיט)

לדברי הסטודנטיות, שמתגוררות בדירות במעונות שבתוך הקמפוס של המכללה, אם הבית משאירה להן פתקים זועמים בטענות על סדר וניקיון, למרות שאין בטענות שלה ממש.

ההודעות שהשאירה אם הבית לסטודנטיות צילום: ללא קרדיט

"אנחנו מסדרות ומנקות את הדירה, והיא משאירה לנו פתק שהיא לא מרוצה מרמת הניקיון, או מאיזה כתם בחרסינה ליד הכיריים".

הרצפה נקייה, הדירה מסודרת צילום: ללא קרדיט

בשבוע האחרון הדברים הידרדרו במהירות. ביום שישי השאירה אם הבית פתק ובו כתבה שהיא לא מרוצה מרמת הניקיון.

הפתק האחרון לפני שהבנות נזרקו מהדירה צילום: ללא קרדיט

ביום ראשון, בעוד הבנות נמצאות בדירה, הגיע איש תחזוקה, נכנס לדירה כשהן בפנים והחליף את הצילינדר של הדלת. הבנות מצאו את עצמן מחוץ לדירה בלא שום התרעה מקדימה על המהלך החד-צדדי מטעם המכללה.

הסטודנטיות מציגות התכתבויות עם אם הבית גם על גבי פתקים שהשאירה בדירה וגם בהודעות ווטסאפ, שם כתבה להן: "תגידי לבנות שחבל לפנות לרבנית מגנס (דיקנית הסטודנטיות, א"י) זה לא יועיל!!!".

אל תפנו לרבנית מגנס, זה לא יועיל צילום: ללא קרדיט

אם הבית ישנה - תגיעו עוד שעתיים

הבנות המופתעות הגיעו למשרדי ההנהלה של המכללה, שם קיבל אותן פרופ' עלי מרצבך שהפנה אותם לאם הבית והורה להן להתנצל בפניה.

בצהריים, הן הלכו לביתה של הגברת, אבל אז נאמר לה שהיא ישנה ושיבואו עוד שעתיים. הן חזרו לנשיא המכללה וזה התקשר לאם הבית והורה לה להחזיר לבנות את המנעול המקורי, מה שגם נעשה.

לדברי הבנות, לא מדובר בתופעה חד פעמית, אלא "בדפוס חוזר של בריונות כלפי הסטודנטיות והדבר נעשה גם בדירות אחרות".

"כולנו התקבלו למכללה לא בחסד ולא על תנאי. כולנו התקבלנו על סמך הנתונים המותאמים ללמידה. כולנו בחרנו ללמוד במכללה בשל הצביון שהמכללה היא דתית תורנית".

המכללה: "הסטודנטיות הפרו את התקנון"

"מכללת ירושלים רואה חשיבות עליונה ברווחת הסטודנטיות ומעניקה שנה ראשונה חינם במעונות כחלק ממעטפת תמיכה רחבה. הטבה זו מותנית בעמידה בתקנון המעונות, שנועד להבטיח סביבת מגורים מכבדת ונעימה עבור מאות הסטודנטיות השוהות במתחם.

במקרה המדובר, הסטודנטיות קיבלו מספר אזהרות מוקדמות בגין הפרת התקנון. לאחר שההפרות נמשכו, הוחלט שבוע שעבר על השעיה זמנית בת שבוע מהמעונות וכך נמסר להן. עם זאת, בעקבות פניית הסטודנטיות לדיקנית הסטודנטים ביום ראשון בבוקר, הוחלט להקפיא את מימוש ההחלטה וזאת בכפוף להתחייבותן לשמירה על נהלי המקום מכאן ואילך

אנו רואים בפנייה של אתר 'סרוגים' לאחר מעשה ובאופן שבו הוצגו הדברים, הזדמנות חינוכית ומקצועית חשובה, מעין 'מקרה בוחן' עבור הסטודנטיות כנשות חינוך לעתיד, הממחיש את הצורך בהתמודדות מול מציאות שרחוקה מאוד מהדיווח בפועל בתקשורת, דבר שבעידן הנוכחי עלול לפגוש גם מורים בעבודתם בבתי הספר".

"אף אחד לא עדכן אותנו על "השעיה זמנית בת שבוע" אלא פשוט החליטו לנעול את הדירה בלי לעדכן אותנו. גם האופן שבו זה קרה, היה כשגבר נכנס לדירה בלי התראה מוקדמת והחליף מנעול".