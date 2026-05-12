קריאות בישראל להחרים את לאמין ימאל בעקבות הנפת דגל פלסטין

סערה סביב לאמין ימאל מסרבת לגווע. בעקבות הנפת הדגל הפלסטיני בחגיגות האליפות, אוהדים ישראלים רבים מביעים אכזבה עמוקה מהכוכב הצעיר וקוראים לצעד חסר תקדים: חרם צפייה על משחקי הקבוצה. "המעשה שלו הוא ביזיון שחוצה כל קו אדום"

"שחקן אדיר, אבל איבד אותנו":

"שחקן אדיר, אבל איבד אותנו":

התמונות של לאמין ימאל חוגג אמש (ראשון) עם דגל פלסטין ממשיכות להכות גלים ולהסעיר את קהילת אוהדי הכדורגל בישראל. מה שהחל כהלם ותדהמה ראשונית, הופך בשעות האחרונות לגל של מחאה מאורגנת ברשתות החברתיות, כאשר המוקד עובר מכעס – לקריאה למעשים בשטח.

עבור אוהדים ישראלים רבים של ברצלונה, מדובר בשבר של ממש. ימאל, שזכה עד כה לאהדה עצומה בישראל בזכות ביצועיו המרהיבים על כר הדשא, הפך ביום אחד לסמל של אכזבה. השיח ברשתות החברתיות ובקבוצות האוהדים מלמד על תחושת נטישה ופגיעה אישית.

"מפרידים את האהבה לכדורגל מהשחקן"

רבים מהאוהדים מתקשים לעכל את הדיסוננס בין הכישרון הספורטיבי לבין האקט הפוליטי. באחת התגובות הבולטות והמייצגות ביותר שעלו ברשת, נכתב על ידי אוהד הקבוצה: "הוא איבד אצלי כל טיפת הערכה ואהבה מהרגע הזה. וחבל שכך, כי ברמה המקצועית מדובר בשחקן אדיר. אבל המעשה שלו הוא פשוט ביזיון".

יוזמת החרם תופסת תאוצה

מעבר להבעת האכזבה, הקריאות ברשתות עוברות כעת לפסים מעשיים. עשרות אוהדים כבר הצהירו כי בכוונתם להפסיק לעקוב אחרי משחקיו של ימאל ושל ברצלונה כל עוד המועדון לא מתנער מהמעשה. "לדעתי חובה עלינו, כקהל ישראלי בעל כוח צרכני, להחרים את המשחקים שלו ושל הקבוצה", קראו מספר גולשים בפורומים השונים.

הקריאות לחרם כוללות בקשות לבטל הזמנות של חולצות עם שמו של השחקן, הפסקת רכישת כרטיסים למשחקים בקאמפ נואו (שנמצא בשיפוצים) ובמונז'ואיק, ואף הימנעות מצפייה בשידורי הקבוצה בליגה הספרדית.