חני אדרי
כ"ה אייר התשפ"ו
נתניהו קיבל מעטפות סודיות: "אני חייב לצאת, ביי"
נתניהו צילום: יונתן זינדל / פלאש90

היום (שלישי) הגיעה לסיומה החקירה הנגדית בתיק 4000, ומיד אחריה החלה החקירה הנגדית בתיק 2000 - תיק שיחות נתניהו ומו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס.

כזכור, בתיק 2000 מוזס נאשם בהצעת שוחד והבטחת שוחד ונתניהו במרמה והפרת אמונים. לפי האישום, לאורך השנים התקיימו בין נתניהו ומוזס יחסי יריבות עמוקה. עם זאת, קיימו השניים במהלך השנים שלוש סדרות של פגישות: בשנים 2009-2008; 

בשנת 2013 ובשנת 2014 במהלך כל אחת מסדרת הפגישות האמורות, נתניהו ומוזס קיימו שיח על קידום האינטרסים ההדדיים שלהם: שיפור אופן סיקורו של נתניהו בכלי התקשורת מקבוצת "ידיעות אחרונות" והטלת מגבלות על העיתון "ישראל היום", דבר שהיה בעל משמעות כלכלית רבה עבור הנאשם מוזס ועבור קבוצת "ידיעות אחרונות".

משפט נתניהו תיק 4,000 תיק 2,000 נוני מוזס

