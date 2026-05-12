ח"כ טור-פז לסרוגים: "לא יאומן כמה חוסר בושה יש היום בליכוד"

ח"כ משה (קינלי) טור-פז מיש עתיד תוקף את הבריחה מאחריות של הליכוד והאשמת הממשלה הקודמת בטבח ה-7.10: "שרים שהם האחראים באופן מלא על ניהול המדינה מפנים אצבע מאשימה לאחרים"

חבר הכנסת משה (קינלי) טור-פז מסיעת "יש עתיד", תושב גוש עציון ואיש חינוך, התארח לראיון אחד-על-אחד בתוכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק באתר "סרוגים" לשיחה פתוחה על עתיד המנהיגות בישראל, משבר הגיוס, והחזון שלו לימין הממלכתי החדש.

על האחריות ל-7 באוקטובר: "מיקי זוהר צריך להתבייש"

בתחילת הראיון, התייחס טור-פז לאמירותיו של השר מיקי זוהר, שהטיל את האשמה לאסון ה-7 באוקטובר על "ממשלת השינוי".

"לא יאומן כמה חוסר בושה יש היום בליכוד כששרים שהם האחראים באופן מלא על ניהול המדינה מפנים אצבע מאשימה לאחרים. זה הא'–ב' שלמדנו בצה"ל - שמי שנושא בתפקיד גם נושא באחריות", תקף טור-פז

הוא הוסיף כי הניסיון לקשור בין הסכם הגז עם לבנון לבין הטבח הוא "קשקוש וניסיון לברוח מאחריות", והדגיש כי אם ההסכם היה כה גרוע, נתניהו היה מבטל אותו בארבע השנים האחרונות.

ברית האחים והימין הממלכתי: "דרבי פנימי בתוך הימין"

כשנשאל על החיבור בין יאיר לפיד לנפתלי בנט, הסביר טור-פז כי מדובר בקרבה אידיאולוגית עמוקה יותר ממה שנראה לעין.

"יאיר לפיד בא מבית ימני, ואנחנו רואים אותו מוביל קו בהרבה מקרים הרבה יותר תוקפני מנתניהו, כמו למשל הקריאה להפציץ את מאגרי האנרגיה באיראן", אמר. לפי טור-פז, הציבור הדתי-לאומי המיינסטרימי שואף לחיבור שמייצגים בנט ולפיד: "הציבור היום מבין שהסכמות של ימין ושמאל הן לא רלוונטיות. אנחנו לקראת מערכת בחירות שהיא דרבי פנימי ימני - בין הימין הממלכתי לימין הביביסטי".

הוא מתח ביקורת חריפה על תפקוד השרים בממשלה הנוכחית, ובמיוחד על השר בן גביר: "בן גביר עשה מרוץ שלם על ביטחון ומשילות, ובפועל אין ביטחון ואין משילות. הנתונים מראים עלייה של 50% עד 150% ברציחות. הציבור הישראלי דורש תוצאות, לא תירוצים".

משבר הגיוס: "צבא המילואים קורס לתוך עצמו"

כקצין במילואים ששירת חודשים ארוכים במלחמה הנוכחית, טור-פז הציג עמדה נחרצת בנושא חוק הגיוס והמחיר שמשלמת הציונות הדתית.

"הציונות הדתית היא המגזר התורם ביותר, עם אחוזי הגיוס והקרבי הגבוהים ביותר, ולצערי גם עם מחיר הדמים הגדול ביותר. איך יכול להיות שהפוליטיקה החרדית עושה הכל להכשיל גיוס אפקטיבי ואנשי הציונות הדתית בקואליציה תומכים בזה?", תהה.

הוא הבהיר כי לא יסכים לשום פשרה שתמשיך את הפטור הגורף: "אני לא אתן שלטון תמורת ההשתמטות של 100,000 בחורים חרדים. לא אתן, נקודה".

בתגובה לדברי הרב לנדו על כך שדתיים לאומיים נהרגים כי איבדו את דרך לימוד התורה, השיב טור-פז בכאב: "מורי ורבי הרב עמיטל זצ"ל היה זועק מרה'אין לכם דעת לעשות את חשבונו של מקום'. אני לא מוכן לקבל את המשוואה שלימוד תורה פוטר מצבא".

חינוך וליבה: "מגדלים פה דור נכשל"

כמי שהיה איש חינוך ומפקח ראשי (ניהל את מנח"י) בירושלים, טור-פז רואה בלימודי הליבה צורך קיומי למדינת ישראל.

"יש לנו היום מערכות שלמות שמגדלות דור נכשל בתקצוב המדינה. מדינת ישראל תקרוס לתוך עצמה אם היא לא תעשה שינוי דרמטי", הזהיר. המודל שלו פשוט: "ציבורי זה 100% מחויבות ו-100% תקצוב. לא ציבורי זה קרוב לאפס. או שתיתן את כל החבילה - כולל שירות לצה"ל, מתמטיקה ואנגלית - או שתקבל את המינימום".

אסוציאציות: נתניהו, טראמפ ובן גביר

בסיום הראיון, התבקש ח"כ טור-פז להגיב בקצרה על שמות ומושגים: