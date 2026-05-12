מהפך בצמרת; ערוץ 14 בעוד ערב שהוא ירצה לשכוח

ההיחלשות של ערוץ 14 ותכנית הפטריוטים נמשכה גם אמש, אך הדרמה האמיתית הגיעה ממקום אחר

טלטלה נרשמה אמש (שני) במפת הרייטינג של ישראל, כאשר רשת 13 רושמת הישג משמעותי ומצליחה לעקוף את קשת 12 בפריים טיים. על פי הנתונים, תוכנית הריאליטי "האח הגדול" הובילה את הערב עם 12.3%, בעוד התוכנית "הבת" של קשת 12 נותרה מאחור עם 11.6% בלבד.

מדובר בשינוי מגמה מעניין עבור רשת 13, שנוהגת בדרך כלל להשתרך מאחורי המתחרה מקבוצת קשת, אך הפעם המותג החזק של "האח הגדול" הצליח להכריע את הכף ולהעניק לערוץ את המקום הראשון בטבלה.

הפטריוטים לא מתאוששים

בעוד שבצמרת התנהל קרב צמוד, בערוץ 14 התמונה נראית פחות אופטימית. תוכנית הדגל "הפטריוטים", שבעבר ידעה ימי שיא והצליחה לא פעם לאיים על הערוצים הגדולים, מסיימת את הערב שוב במקום השלישי בלבד עם 7.4%.

נראה כי למרות הניסיונות לרענן את הפאנל ולייצר כותרות, התוכנית מתקשה לחזור למספרי הדו-ספרתי שאפיינו אותה בתקופות מסוימות, ונותרת הרחק מאחורי הקרב המרכזי של ערוצים 12 ו-13. בתחתית הטבלה נמצאת התוכנית "מי זה היה" של כאן 11, שהסתפקה ב-4%.

החדשות: קשת עדיין שולטת

בזירת החדשות, לעומת זאת, המצב נותר סטטי יותר. חדשות 12 ממשיכה להוביל בבטחה עם 13.1%, פער משמעותי מיתר המתחרות. חדשות 14 שומרת על מעמדה כמהדורת החדשות השנייה הנצפית ביותר עם 6.7%, כשהיא מקדימה את חדשות 13 שהשיגה 5.9%.

מהדורת חדשות 11 רשמה 3.1%, ובסוף הרשימה נמצאת מהדורת i24NEWS החדשה יחסית עם 1.2%.