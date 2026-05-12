התקרית החמורה שמסעירה את צה"ל

אירוע חמור שאירע לפני קצת יותר משבוע מסעיר את צה"ל. הרמטכ"ל צפוי לפרסם את החלטתו בימים הקרובים

צה"ל סוער בעקבות חשיפת אירוע חמור של הפרת משמעת מבצעית בדרגים הבכירים: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מתחקר בימים אלו תקרית שבה מפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נתנאל שמכה, הכניס שלושה אזרחים לשטח לחימה פעיל בדרום לבנון ללא האישורים הנדרשים.

על פי הדיווח של עיתונאי גל"צ, דורון קדוש, האירוע התרחש לפני יותר משבוע בעיירה בינת ג'בייל. המח"ט הכניס למרחב שלושה בני משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם בקרבות במקום. על פי הפרטים, השלושה חוילו על ידי המח"ט טרם כניסתם כחלק מניסיון להכשיר את המהלך, אך הפעולה נעשתה ללא סמכות וללא אישור מהדרגים הבכירים המוסמכים לכך.

זירה לא מטוהרת: "מזל רב שלא הסתיים בנפגעים"

החומרה באירוע מתחדדת נוכח העובדה שהכנסת האזרחים נעשתה זמן קצר לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, בזמן שהמרחב עדיין הוגדר כשטח לחימה שלא טוהר ממחבלים. בצה"ל העריכו באותה עת כי עדיין קיימת נוכחות של חוליות חמושות באזור – הערכה שהתבררה כנכונה, כאשר ימים ספורים לאחר מכן אירעה באותו מקום ממש היתקלות עם שישה מחבלים חמושים.

מדובר במחווה של המח"ט למשפחות השכולות, אך כזו שסיכנה את חייהם באופן ממשי. בצה"ל מציינים כי האירוע הסתיים ללא נפגעים ב"מזל רב בלבד".

זיכרון כואב: פרשת ז'אבו ארליך חוזרת

התקרית הנוכחית מעוררת זעם בדרגים הבכירים, במיוחד על רקע האסון שאירע בנובמבר 2024. באותה תקרית, הכניס רמ"ט גולני דאז, אל"מ במיל' יואב ירום, את חוקר ארץ ישראל ז'אבו ארליך ז"ל לשטח לבנון ללא אישור. ארליך נפל בקרב יחד עם הלוחם גור קהתי ז"ל, אירוע שהוביל להתפטרותו ולהדחתו של ירום על ידי הרמטכ"ל.

בעקבות אותו אסון הוקמה ועדה מיוחדת לחיזוק המשמעת המבצעית, שקבעה כי יש להטמיע נהלים מחמירים כדי למנוע הישנות מקרים כאלו. כעת נראה כי למרות הלקחים והפקודות הברורות, המחדל חזר על עצמו בחטיבת גבעתי.

תגובת צה"ל והחלטות הרמטכ"ל

הרמטכ"ל זמיר צפוי לקבל ביממה הקרובה החלטות פיקודיות ביחס לאל"מ שמכה. מדוברות צה"ל נמסר בתגובה: "לדרום לבנון הוכנסו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים פעילים למטרות שאינן מבצעיות. הכנסתם בוצעה ללא אישור הדרגים המוסמכים. האירוע מתוחקר. לא מוכרים מקרים נוספים של הכנסת אזרחים לשטחי לחימה בלבנון במסגרת מבצע 'שאגת הארי'".