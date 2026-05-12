עכשיו מותר לספר: זה מה שקרה בלבנון בשבוע האחרון

צה"ל מתיר לפרסם הבוקר אירוע דרמטי שאירע בלבנון בשוע האחרון. זה מה שמותר לספר

באישור גורמי הביטחון, ניתן לפרסם כעת פרטים על מבצע נרחב ויוצא דופן שנמשך כשבוע ימים בעומק שטח לבנון: כוחות מיחידת אגוז ומסיירת גולני חצו את נהר הליטני צפונה ופעלו במרחב פאתי הכפר זוטר א-שרקיה, הממוקם במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל.

הכוחות חצו את הנהר בחשאי והתקדמו לעבר מרחב ששימש את חיזבאללה כבסיס לשיגורים מאסיביים של רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל. מדובר בעליית מדרגה משמעותית בפעילות הקרקעית, שכן המבצע כלל שהייה ממושכת מצפון לקו הליטני.

היתקלויות מטווח קצר ופיר מנהרה

במהלך ימי המבצע, שעד כה היה תחת איסור פרסום כבד, התנהלו מספר היתקלויות קשות מול מחבלי חיזבאללה. באחד המקרים, מחבלים יצאו מפיר מנהרה הממוקם מצפון לנהר ופתחו באש לעבר הכוחות.

הלוחמים ניהלו קרב מטווחים קרובים מאוד, שבמהלכו נפצעו מספר לוחמי צה"ל שפונו לקבלת טיפול רפואי. בהיתקלות זו נהרג גם כלב של יחידת עוקץ שפעל עם הכוחות בחוד.

הנמ"רים חצו את הנהר

מעבר להישגים המבצעיים והשמדת תשתיות הטרור, המבצע היווה הוכחת יכולת לוגיסטית וטקטית משמעותית. חציית הליטני בוצעה לא רק על ידי כוחות רגליים, אלא גם עם כלים משוריינים כבדים.

נגמ"שי ה"נמ"ר" של סיירת גולני הוכיחו את יכולתם לצלוח את הנהר המורכב, ובכך הכשירו את הדרך לחצייה עתידית רחבה של הליטני במידה ויוחלט על הרחבת התמרון. בצה"ל מציינים כי המבצע פגע קשות ביכולת הפיקוד והשליטה של חיזבאללה במרחב זוטר א-שרקיה.