נתניהו יציג בבג"ץ עמדה "מפתיעה" של הפצ"רית לשעבר

ראש הממשלה בנימין נתניהו, יציג היום (שלישי) חוות דעת שכתבה הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, כתמיכה לטענותיו בדיון שיתקיים בבג"ץ על מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, כך דווח בכאן 11.

חוות הדעת עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אורי אלמקייס, בה נקבע שמספיק טיפול משמעתי, שהסתיים בנזיפה. הכרעה בנושא לא תתקבל היום, אך על פי ההערכות השופטים לא יתנגדו למינוי.

נזכיר כי נציגו של נתניהו יטען כי אין סמכות או תקדים להתערבות בג"ץ בהחלטה של הוועדה למינוי בכירים. היועמ"שית, שלא הסכימה לייצג את נתניהו, מתנגדת למינוי והסתמכה על חוות דעתו של ראש המוסד דדי ברנע, שקרא לבטל את המינוי.

אמש, תקף נתניהו בהודעה מצולמת שפרסם: "מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד ושב"כ כפופים ישירות לראש הממשלה על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בג״ץ - ולא התקשורת".

בתוך כך, התקיימה שיחה מתוחה בין ראש הממשלה לראש המוסד - בה נתניהו נזף בברנע על שיתוף פעולה עם היועמ"שית.



