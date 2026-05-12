בעקבות הפאניקה בציבור: משרד הבריאות בהודעה הבהרה

משרד הבריאות פרסם היום (שלישי, 12.5) הודעת הרגעה בעקבות הדיווחים על התפרצות נגיף ההנטה (Hantavirus) מזן Andes בקרב נוסעים על ספינת התיירות MV Hondius. במשרד מבצעים הערכת מצב מקצועית ועוקבים באופן רציף אחר ההתפתחויות בשיתוף גורמי בריאות בינלאומיים.

לפי הנתונים המעודכנים, עד כה דווח על תשעה נוסעים שפיתחו תסמינים, מתוכם שבעה מקרים שאומתו מעבדתית. שלושה מהחולים נפטרו מהמחלה. מבירור שערך משרד הבריאות מול רשויות הבריאות בעולם עולה כי לא היו ישראלים על הספינה, ונכון למועד זה לא אותרו ישראלים בקרב מגעי החולים.

מהו נגיף ההנטה?

נגיף ההנטה הוא נגיף נדיר המועבר לבני אדם בעיקר ממכרסמים, כמו עכברים וחולדות. העברה מאדם לאדם נחשבת לנדירה ביותר, ותוארה עד כה רק בזן הספציפי שאותר (Andes), וגם זאת רק במקרים של מגע הדוק וממושך מאוד עם חולה או עם הפרשותיו.

במשרד הבריאות מדגישים כי הם נמצאים בקשר שוטף עם ארגון הבריאות העולמי (WHO) והמרכזים לבקרת מחלות בארה"ב ובאירופה (CDC ו-ECDC). במקביל, המשרד מעדכן ומתייעץ עם הצוות לטיפול במגפות (הצט״מ).

הערכת מצב: סיכון נמוך לישראל

בהתאם למידע הקיים ועל פי הערכות כלל גורמי המקצוע, הסיכון להתפשטות נרחבת של התחלואה בעולם – ולהגעתה לישראל בפרט – מוערך כנמוך ביותר. זאת בשל דרכי העברת המחלה והאמצעים המהירים שנוקטות רשויות הבריאות בעולם כדי למנוע הדבקה נוספת.