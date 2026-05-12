תערוכה חדשה: קו התפר

התערוכה ׳קו התפר׳ בוחנת את שאלת ההתלבטות היומיומית ״מה ללבוש?״ כרגע תרבותי רב-עוצמה שבו מתקבלות החלטות על נראות, שייכות ועל תקשורת בלתי מילולית.

אשדוד מציגה חזון תרבותי־אסטרטגי חדש ושאפתני והופכת הלכה למעשה לעיר אופנה ישראלית. זהו מהלך רחב היקף, רב־שנתי ותקדימי בזירה המוניציפלית והתרבותית בישראל, המבקש למצב את אשדוד כמרכז לאומי ליצירה, לחשיבה ולתעשייה בתחום האופנה.

ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי הגדיר את המהלך כ״משימה ציונית של ממש״, כזו הרואה באופנה מנוע צמיחה תרבותי, כלכלי וחברתי. החזון שואף ליצור תשתית מקומית יציבה שתאפשר ליוצרות וליוצרי אופנה ישראלים לפתח קריירה, להתפרנס ולפעול בישראל, מתוך תחושת שייכות, הכרה ותמיכה, מבלי להידרש ליציאה לחו״ל כדי לממש את הפוטנציאל המקצועי שלהם.

החזון נשען על ארבעה עוגנים מרכזיים: אקדמיה, תעשייה, תרבות והכרה בינלאומית. שילובם מבקש לבנות אקו־סיסטם שלם, המקשר בין יצירה, ידע, ייצור, תצוגה ושיח תרבותי עכשווי, ומבסס את האופנה כשפה משמעותית של זהות, סיפור ומקום.

התערוכה החדשה קו התפר.

לבוש אינו רק מעטה אלא מבע ומראה תרבותית דרכה ניתן לקרוא מבנים של זהות, מעמד, לאום ומגדר. בעשורים האחרונים הפכה האופנה לזירה מרכזית בשיח התרבותי. בתוך שיח זה נשכחים לא פעם גיבורי האופנה: הלובשים והלובשות. מי שמייצרים, מדי יום, בחירה אופנתית – לעיתים אינטואיטיבית, לעיתים מהוססת – בכל פעם שהם ניצבים מול המראה.

אשדוד, כעיר רבת-קולות היא מרחב מובהק להקשרים הללו. קהילותיה המרובות נושאות עימן קודי לבוש מובחנים, שנטמעים ונפגשים במרחב הציבורי. ׳קו התפר׳ משתלבת בדיאלוג רחב שמוביל המוזיאון לתרבות הפלשתים עם תרבות חומרית.

שלוש תערוכות אופנה

התערוכה היא אחת מתוך שלוש תערוכות אופנה שמוצגות כעת במוזיאוני אשדוד הנותנות יחדיו פרספקטיבה מעמיקה על אופנה בישראל זאת במסגרת השקת החזון החדש אשדוד: עיר אופנה ישראלית. במוזיאון אשדוד פועלת התערוכה המקיפה של דורין פרנקפורט ״פועלת אופנה״, במקביל, בבית קלנג מוצגת התערוכה ״יוצאים לאור: אופנה!״ ובקרוב תפתח תערוכת אופנה נוספת.

למלאכת פיצוח (de-coding) אנתרופולוגית אופנה הזמינו נגה אליאש זלמנוביץ׳ (אוצרת) ורעות קרמר-סגל (אוצרת משנה) חוקרות אופנה ותרבות, מעצבי אופנה, מעצבות תלבושות, צלמי רחוב ואמניות רב-תחומיות. קולותיהם המעמיקים מהדהדים שאלות קיומיות של זהות, בחירה וערכים ומפנים את הזרקור – אליכם המבקרות והמבקרים.

התערוכה משתרעת על פני שתי קומות ושלושה מרחבים, כל אחד מאיר צד אחר של אנתרופולוגית לבוש: המתלבשות (פועה שלו תורן ותמר קרוון); מחשבות על לבוש (איתי שיפטן, עומרי גורן, בלה חבצקין ותומר סטולבוב); אנתרופולוגית לבוש (גלעד בר-שלו, שי לי ניסים, שרית שררה, דוכי כהן ולירז כהן מרדכי) מיצב של אופנה בו המבקר הוא חלק מהמארג.