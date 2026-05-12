הבכיר חושף: צפיתי בנתניהו, וזה מצבו הרפואי

הבכיר הרפואי ניתח את הופעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וחשף: זה מצבו הבריאותי

פרופ' זאב רוטשטיין, לשעבר מנכ"ל בתי החולים שיבא והדסה, התראיין הבוקר (שלישי) לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm, וניתח בעיניים מקצועיות את מצבו הבריאותי והתפקודי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה שרטט רוטשטיין תמונה של מנהיג הנושא בנטל כבד, אך עמד על כך שהבעיה המרכזית היא חוסר השקיפות.

"ראיתי ראש ממשלה עייף, קצת עיגולים שחורים ונפיחות של העפעפיים", תיאר רוטשטיין את התרשמותו הראשונית מהופעותיו האחרונות של נתניהו בתקשורת. "הוא מתאמץ לשמור על פאסון. אם היה שואל אותי בתור רופא, הייתי ממליץ לו לנוח קצת".

"המשא על כתפיו עצום"

כשנשאל רוטשטיין האם מדובר בעניין קוסמטי בלבד או בסימן למצב רפואי מדאיג יותר, השיב כי המצב המדיני והביטחוני הוא הגורם המרכזי למראהו של נתניהו. "אני בוודאי לא הייתי רוצה להחליף אותו. המשא על כתפיו עצום וכבד – חזיתות פתוחות, חיילים נפגעים, אנחנו במצב לא כל כך טוב. כל זה משליך מאוד על איך שנראה ומדבר ראש הממשלה".

למרות העייפות הניכרת, פרופ' רוטשטיין הביע הערכה ליכולת העמידה של נתניהו בגילו המתקדם. "תפקודו בגיל 77 מעורר בי השתאות. כל אדם רגיל בגילו היה נראה מוטרד וגם עייף".

הגידול הממאיר: "לא משפיע על התפקוד"

במהלך הראיון התייחס רוטשטיין גם לסוגיית הסרטן בערמונית, והעריך כי אין בכך כדי לפגוע בניהול המדינה. לדבריו, מדובר במחלות שאופייניות לגיל הזה, שאינן משפיעות בהכרח על כושר התפקוד של האדם.

"הגידול הממאיר בערמונית, לפי הערכתי המקצועית, אינו אמור לפגוע בכושר התפקוד של ראש הממשלה", הסביר. "יש טיפולים שכוללים לא לעשות כלום ורק לעקוב, יש טיפולים בקרינה ובתרופות. זה נושא שבאופן עקרוני לא צריך להשפיע על תפקודו של אדם".