מכה לעולם הפשע: “הנוצה” חצה את הקווים והפיל עשרות עבריינים

לאחר יותר משנה של הפעלה סמויה, היחידה המרכזית במחוז צפון חשפה סוכן עבריין שחצה את הקווים והביא למעצרם של עשרות חשודים. מאות שוטרים, לוחמי ימ״מ ומג״ב פשטו על בתיהם בצפון וביישובים נוספים

פרשה רחבת היקף נחשפה הבוקר בצפון: בתום הפעלה סמויה שנמשכה למעלה משנה, עצרה משטרת ישראל 38 חשודים בעבירות של סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים.

במרכז הפרשה עומד סוכן עבריין שחצה את הקווים והופעל על ידי היחידה המרכזית של מחוז צפון.

הסוכן, שכונה במשטרה “הנוצה”, פעל במשך חודשים ארוכים מול סוחרי אמל״ח וסמים, בעיקר ביישובי הצפון, והביא לאיסוף ראיות נגד עשרות חשודים.

הבוקר, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, יצאו מאות שוטרים, לוחמי ימ״מ, לוחמי מג״ב והמשמר הלאומי לפשיטת ענק על בתי החשודים.

במסגרת הפעילות נעצרו 38 חשודים, ונאספו ממצאים נוספים הקושרים אותם, על פי החשד, לעבירות המיוחסות להם.

הפעלת הסוכן התמקדה בסוחרי אמל״ח ממגוון יישובים, בהם נצרת, שפרעם, כפר כנא, זרזיר, ריינה, שיבלי, מייסר, דיר חנא, מוקייבלה, תל שבע וג׳לג׳וליה.

במשטרה מציינים כי הפעלת “הנוצה” התבצעה במקביל לפרשיות נוספות שניהלה ימ״ר צפון בשנה האחרונה, בין היתר תוך הפעלת עדי מדינה נגד ארגוני הפשיעה אבו לטיף ובכרי, שהובילו להגשת כתבי אישום נגד בכירים בארגונים.

החשודים צפויים להיות מובאים בהמשך היום לבית משפט השלום בנצרת, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, אמר בעקבות חשיפת הפרשה: “השם שנבחר לסוכן, ‘הנוצה’, אומנם מבטא סמל לקלילות, אך המכה שקיבלו עשרות חשודים הבוקר היא כבדה מאוד”.

לדבריו, “הפעלת הסוכן במשך יותר משנה, במקביל להפעלת עדי מדינה נגד ארגוני הפשע אבו לטיף, בכרי וחרירי, מוכיחה שוב את מיקוד העשייה שלנו מול העבריינים המשפיעים ביותר על חיי האזרחים הנורמטיביים”.

אליהו הוסיף מסר ישיר לעבריינים בצפון: “לכנופיות שמנסות לצוץ ולהשתלט על מקורות מחיה כפטריות אחרי הגשם, ראו הוזהרתם, אתם על הכוונת שלנו. ידע כל עבריין שפוגע בתושבי הצפון: אנחנו מאחוריך, ולא יעבור זמן רב עד שתפגוש אותנו בפתח ביתך”.