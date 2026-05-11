קרמית, זהובה וממכרת: פשטידת התירס המושלמת לארוחת ערב

יש מנות שתמיד מצילות את הארוחה - ופשטידה טובה נמצאת לגמרי בראש הרשימה.

מינימום עבודה, קערה אחת, כמה מצרכים פשוטים, ותוך פחות משעה יוצאת מהתנור פשטידה גבוהה, זהובה וריחנית שכולם בטוחים שהשקעתם בה הרבה יותר.

הגרסה הזו לוקחת את פשטידת התירס הקלאסית למקום הרבה יותר מפנק: קרמית מבפנים, פריכה מלמעלה, מלאה גבינות נמסות ועם מרקם כמעט סופלה.

המצרכים

הבסיס:

1 קופסת תירס מסוננת או שקית תירס קפוא מופשר

הגבינות:

250 גרם קוטג' או גבינה לבנה

גביע שמנת חמוצה (אפשר להחליף ביוגורט יווני לגרסה קלילה יותר)

100-150 גרם גבינה צהובה או מוצרלה מגורדת

מעט גבינה בולגרית או פטה מפוררת - לא חובה

מה שמחזיק הכול יחד:

3 ביצים

3 כפות גדושות קמח

(או קמח תופח / קמח רגיל עם חצי כפית אבקת אפייה)

הסוד למרקם:

2 כפות שמן זית או חמאה מומסת

תיבול:

מלח

פלפל שחור

מעט אגוז מוסקט

אופן ההכנה

מתחילים מהבלילה

בקערה גדולה טורפים את הביצים, מוסיפים את הגבינות, השמן והתבלינים ומערבבים לתערובת חלקה וקרמית.

מוסיפים את התירס ואת הקמח ומערבבים רק עד שהכול נטמע. לא לערבב יותר מדי - זה בדיוק מה ששומר על הפשטידה אוורירית וגבוהה.

לתבנית ולתנור

משמנים תבנית פיירקס או תבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ, יוצקים את התערובת ומחליקים בעדינות.

מלמעלה מפזרים עוד קצת גבינה מגורדת ושומשום שנותן קראנץ' מושלם אחרי האפייה.

אופים ב-180 מעלות במשך 40-45 דקות, עד שהפשטידה תפוחה, יציבה וזהובה מאוד.

טיפ קטן ששווה להכיר

תנו לפשטידה לנוח 10 דקות אחרי שהיא יוצאת מהתנור. היא מתייצבת, נחתכת הרבה יותר יפה, והמרקם נהיה אפילו טוב יותר.