לוחם שב"כ שחילץ את נועה ארגמני - עצור מספר חודשים

לוחם מעוטר בשב"כ, שנטל חלק ב'מבצע ארנון', חשוד בהברחה במיליונים לרצועת עזה. על פי החשד, שווי ההברחות נאמד במיליוני שקלים, כך דיווח העב (שני) רביב דרוקר.

הלוחם, דמות מוכרת במערך המבצעי, לקח כאמור חלק פעיל בחילוצם של נועה ארגמני, אלמוג מאיר, אנדריי קוזלוב ושלומי זיו.

עוד דווח כי למרות עברו המבצעי המרשים, הלוחם נעצר לפני יותר מארבעה חודשים ומאז הוא מוחזק במעצר תחת חקירה של שב"כ. בני משפחתו הביעו תסכול עמוק מתנאי החזקתו, וטענו כי המערכת נוקטת כלפיו יד קשה ובלתי רגילה בהשוואה למקרים דומים: "לא מגיע לו יחס כזה, הוא תרם רבות".