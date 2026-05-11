"נפרדנו כך" ו"פרח" מעולם לא נשמעו ככה: האלבום החדש של אריק סיני

אחרי עשרות שנים במוזיקה הישראלית, אריק סיני משחרר אלבום קאברים חדש ומסקרן במיוחד. עם גרסאות מחודשות ל"נמנע ממך", "פרח", "נפרדנו כך" ו"כל השירים היפים באמת" - סיני לא מנסה להתחרות במקור, אלא לספר את השירים מחדש דרך הקול והחיים שצבר בדרך

אחרי עשרות שנים עם אחד הקולות הכי מזוהים במוזיקה הישראלית, אריק סיני משחרר אלבום קאברים חדש ומסקרן במיוחד. בלי לנסות להמציא את עצמו מחדש - סיני פשוט חוזר לשירים שאהב לאורך השנים, ונותן להם פרשנות בוגרת, שקטה ומדויקת יותר.

האלבום, שיצא אתמול, כולל גרסאות מחודשות לשירים מוכרים כמו "נמנע ממך", "עכשיו", "כל השירים היפים באמת", "בגלגול הזה", "נפרדנו כך" ו"פרח". במקום עיבודים גדולים או דרמטיים, הבחירה כאן הולכת דווקא לכיוון אינטימי ומצומצם יותר - כזה שנותן מקום לקול המחוספס והמנוסה של סיני לעמוד במרכז.

צפו בהצצה לאלבום הקאברים של אריק סיני

כל השירים היפים

מאחורי ההפקה המוזיקלית עומדים יהל דורון ו-פטריק סבג, שבחרו לקחת שירים שנחרטו בפסקול הישראלי ולעטוף אותם מחדש בגישה עדכנית אך מאופקת. ההשראה, לדבריהם, הגיעה מסדרת האלבומים המפורסמת של Johnny Cash - "American Recordings", שבה חזר קאש לשירים של אחרים דרך קולו החשוף והבשל.

לא עוד אלבום קאברים רגיל

מה שמעניין באלבום החדש הוא שסיני לא מנסה להתחרות בגרסאות המקור או "לעדכן" אותן. להפך. הוא נשען על השנים, על הקול שנשחק והתעבה עם הזמן, ועל ההיכרות האישית שלו עם החומרים. התוצאה מרגישה פחות כמו אלבום קאברים קלאסי - ויותר כמו אמן ותיק שמספר מחדש את השירים דרך החיים שעבר.

מאז הפריצה שלו בשנות ה-80, סיני ביסס לעצמו מקום ייחודי במוזיקה הישראלית. בלי יותר מדי רעש תקשורתי ובלי מרדף אחרי טרנדים, הוא הצליח לאורך השנים לשמור על קו מוזיקלי ברור ועל קול שמזוהה תוך שניות.

יהל דורון סיפר על הרעיון שהוביל לפרויקט: "ערב אחד בנסיעה הדלקתי את הרדיו ושמעתי את 'Heart' של ג'וני קאש. באותו רגע הבנתי שפרויקט כזה עם אריק סיני פשוט מתבקש”.

גם פטריק סבג תיאר את העבודה על האלבום כחוויה אישית ומרגשת: : "הבאנו לשולחן שירים שאנחנו אוהבים במיוחד, ודרך החיבור אליהם ניסינו לבנות סיפור חדש יחד עם הקול של אריק".

בין נוסטלגיה להתבוננות

בסופו של דבר, האלבום החדש של אריק סיני לא נשען רק על נוסטלגיה. הוא מצליח לקחת שירים שכולם כבר מכירים - ולהגיש אותם מזווית אחרת, רגועה ומפוכחת יותר.