ינון מגל במתקפה חריפה על נתניהו: "אני חושב שזה אסון!"

העיתונאי ינון מגל יוצא נגד המהלך של נתניהו מאחורי הקלעים ומזהיר: "אני חושב שזו בשורה רעה מאוד לקראת הבחירות"

העיתונאי ינון מגל התייחס לסערה סביב חוק הגיוס וטען כי המהלך של ראש הממשלה להחליט שלא לקדם אותו לפני הבחירות - הוא טעות.

בטורו ב'מעריב' כתב מגל כי "אני שומע מהאזורים של ראש הממשלה שלא מתלהבים עכשיו מחוק הגיוס. החרדים רוצים את החוק ורוצים להעביר את חוק הגיוס. הם לא אומרים את זה בצורה חד-משמעית, כי הם לא רוצים שאחר כך יתברר שבנימין נתניהו אומר להם שאין לו רוב וכל מיני כאלה שיקולים פנימיים שלהם".

עוד אמר מגל: "אני מבין את האירוע. אני חושב שזה אסון. זה אומר שהגוש יפורק, לא יהיו חרדים אחרי הבחירות, אי אפשר אחרי זה לתקן את זה. מה זה אי אפשר? אולי אפשר. זה בעיני פירוק הגוש.

הרבה חרדים לא ילכו להצביע, ואחרי הבחירות החרדים ילכו עם השמאל, יקבלו את אותו חוק שעכשיו נמצא במגירה, אותו חוק בדיוק, אולי יעשו להם עוד כמה הקלות השמאל, שיהיו לג'סטה, ילכו עם השמאל ויעבירו את החוק. זה מה שיהיה. אני חושב שזו בשורה רעה מאוד לקראת הבחירות".