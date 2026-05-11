יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אביבית בר זוהר

כולנו מכירים את הדרמות, הכותרות והמשפטים הבלתי נשכחים של אביבית בר זוהר - אבל מאחורי הדמות הכי צבעונית שיצאה מ"האח הגדול", מסתתר סיפור חיים לא פשוט בכלל. מהילדות בבית מסורתי, דרך החובות שנפלו על המשפחה ועד הקשר עם כדורגלן העל שהסתיים בטלטלה - הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם על אביבית בר זוהר.

1. היא בכלל נולדה בשם אחר

לפני שהפכה ל"אביבית בר זוהר", היא נולדה בשם אביבית זריבי. רק בהמשך הדרך אימצה את שם המשפחה שהפך לחלק בלתי נפרד מהמותג שבנתה.

2. גדלה בבית מסורתי עם שישה ילדים

אביבית נולדה במזכרת בתיה וגדלה בהמשך ברחובות, בבית מסורתי-דתי עם חמישה אחים. לא פעם סיפרה שהחינוך מהבית והאמונה עדיין מלווים אותה גם היום.

3. המשפחה שלה נקלעה לחובות

אביה עבד כקבלן בניין עד שנפצע בנפילה מפיגום. בעקבות הפציעה, המשפחה נכנסה למשבר כלכלי קשה - חוויה שלדבריה השפיעה מאוד על הדרך שבה הסתכלה על כסף והצלחה.

4. הייתה מלכת החן של האזור

עוד הרבה לפני "האח הגדול", אביבית זכתה בתואר "מלכת החן של רחובות, יבנה, נס ציונה והסביבה" - רגע שסימן את תחילת הדרך שלה בעולם הזוהר.

5. שירתה דווקא בגולני

למרות התדמית הנוצצת, בצבא היא שירתה כפקידה פלוגתית בחטיבת גולני. בעבר סיפרה שהשירות הצבאי ביגר אותה מאוד.

6. "האח הגדול" שינה לה את החיים

הפריצה הגדולה שלה הגיעה ב-2012, כשהשתתפה בעונה הרביעית של "האח הגדול". היא אמנם לא זכתה, אבל הפכה מהר מאוד לאחת הדיירות הכי זכורות בתולדות התוכנית.

7. היא חזרה לבית - והגיעה עד הגמר

בשנת 2018 חזרה שוב לבית "האח הגדול", הפעם כדיירת זמנית. אחרי שהקהל הצביע להישארותה, היא נשארה בבית עד הגמר וסיימה במקום השלישי.

8. הייתה בזוגיות עם כדורגלן עולמי

ב-2016 דווח שאביבית הייתה במערכת יחסים עם הכדורגלן האיטלקי מריו באלוטלי. הקשר עורר המון כותרות בארץ ובעולם, ובהמשך סיפרה אביבית כי הקשר הסתיים בצורה קשה.

9. היא מתמודדת עם מחלה מגיל צעיר

אביבית חשפה בעבר שהיא חולה בקדחת ים-תיכונית משפחתית מגיל 4. למרות ההתמודדות, היא ממשיכה לשדר אורח חיים נוצץ ואנרגטי במיוחד.

10. בשנים האחרונות היא מדברת יותר על אמונה

מאחורי הדמות הפרובוקטיבית, אביבית חושפת בשנים האחרונות גם צד רוחני יותר. היא מרבה לדבר על תפילות, אמונה, זוגיות והעצמה נשית - ואף החלה להעביר הרצאות לנשים ברחבי הארץ.



