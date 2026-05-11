"זו הייתה סגירת מעגל": עידן עמדי על המבצע המרגש להשבת רן גואילי

אחרי הפציעה הקשה בעזה והשיקום הארוך שעבר, עידן עמדי הגיע להשקת העונה החדשה של "פאודה" ודיבר על ההיעדרות שלו מהסדרה, התקופה המטלטלת שעבר - וגם על הרגע במבצע להשבת רן גואילי שהפך עבורו ל"סגירת מעגל"

העונה החמישית של פאודה תעלה ב-18 במאי ב-yes, אבל מי שבלט במיוחד בהשקת הסדרה היה דווקא עידן עמדי - שלא ייקח חלק משמעותי בעונה החדשה בעקבות הפציעה הקשה שעבר במהלך המלחמה.

עמדי, ששיחק בעונות הקודמות של הסדרה, הגיע להשקה כדי לפרגן לקאסט וליוצרים, ובמהלך הראיון סיפר על השיקום הארוך שעבר מאז שנפצע בעזה ועל התקופה המטלטלת שעברה עליו בשנה האחרונה.

"אני פה בתור אורח"

בהשקת העונה החדשה עמדי התייחס לכך שלא באמת יופיע בעונה הקרובה של "פאודה".

"חשוב לי לציין, אני פה בתור אורח", אמר בראיון. "בעונה הזאת אני לא ממש משתתף. הייתי במקומות אחרים בשנה האחרונה. אבל תמיד כיף לבוא, לפרגן לחבר'ה. משפחה".

למרות ההיעדרות מהמסך, היה ברור שהחיבור שלו לסדרה ולקאסט עדיין חזק מאוד.

"שיקום ארוך של כמעט שנה וחצי"

מאז הפציעה, הציבור בישראל עקב מקרוב אחרי מצבו ותהליך ההחלמה שלו - ועמדי עצמו שיתף לא מעט רגעים מהשיקום שעבר.

כשנשאל איך הוא מרגיש היום, השיב בפשטות: "בסדר, תודה. שיקום ארוך של כמעט שנה וחצי… אבל מרגיש טוב, אופטימי".

על השאלה איך הפציעה השפיעה עליו, הוא כבר הודה שקשה להסביר את זה בכמה מילים. "זו שאלה שצריך יום צילום שלם בשביל לענות עליה", אמר בחיוך. "אי אפשר לענות על זה במשפט אחד".

עידן עמדי לאחר הפציעה צילום: עידן עמדי צילום מסך מתוך אינסטגרם

"אבי וליאור הכניסו אותי לעולם המשחק"

למרות שלא השתתף בעונה החדשה, עמדי סיפר שהוא עדיין מתרגש להגיע ולתמוך ביוצרים ובשחקנים.

"אבי וליאור מהרגע הראשון היו טובי לב איתי והכניסו אותי בכלל לכל העולם הזה של המשחק", סיפר. "אני שמח לבוא לפרגן להם על עונה חדשה ביצירה שלנו".

"מערבולת של רגשות"

במהלך הראיון עמדי התייחס גם להשתתפות שלו במבצע לאיתור והשבת גופתו של רן גואילי - אירוע שהוא מתאר כאחד המטלטלים שחווה.

"מ-2015 אני סביב נושא החטופים, הדר גולדין ורון שאול", סיפר. "בשבילי זו הייתה סגירת מעגל סופר מרגשת. עצובה, שמחה… הכול ביחד. מערבולת".

פאודה צילום: פאודה (צילום נטי לוי)

"אני רק אחד ממאות אלפי מילואימניקים"

מאז הפציעה, נדמה שההערכה הציבורית כלפי עמדי רק הלכה וגדלה - אבל הוא עצמו ממשיך להישאר צנוע.

"לא יודע למה", אמר כשנשאל על האהבה שהוא מקבל מהקהל. "מודה על זה. אבל אני מזכיר לכולם שאני אחד מעשרות אלפי, מאות אלפי מילואימניקים שיצאו להילחם".