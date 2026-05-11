ברגע האחרון: כניסתו של המשפיען האנטישמי לישראל נחסמה

טיילר אוליביירה, משפיען רשת ופרובוקטור אמריקאי, הידוע בסרטונים שנויים במחלקות כנגד מיעוטים שפרסם לאחרונה סרטונים שתויגו כאנטישמיים על קהילות יהודיות בארצות הברית נחסם מלהיכנס לארץ ברגע האחרון, בהוראת המשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.

כניסתו של אוליביירה לארץ נחסמה בעקבות אופי התוכן אותו פרסם לאחרונה, בדגש על סרטוניו האחרונים בקשר לקהילות יהודיות בארצות הברית. אוליביירה התפרסם במיוחד לאורך החודשים האחרונים, במסגרת סרטוני 'תחקירים' אל תוך מה שתיאר כתרמיות של אוכלוסיות מהגרים בארצות הברית.

אך לאחרונה לקחו סרטוניו נטייה והתרכזות יהודית, והדברים הגיעו לשיא לאחר שפרסם סרטון תחת הכותרת 'בתוך העיר בניו יורק תחת פלישת יהודים 'מכורי רווחה' ". בסרטון אוליביירה מטריד את אנשי הקהילה היהודית ביישוב לייקווד, הבעל קהילה חסידית גדולה ובמקרים רבים מטריד אותם, מאשים אותם ללא ראיות בלקיחת כספים מהרשויות ופועל בעזרת עריכה מכוונת וראיונות סלקטיביים להעמיק את האיבה והאנטישמיות כלפי יהודים.

בנוסף לסרטון המדובר, אוליביירה השתתף בראיונות ושיתופי פעולה עם שורה של מפשיענים אנטישמיים נוספים, וסיפק שורה של אמירות מרחיקות לכת כנגד יהודים לאורך החודשים האחרונים: במהלך ראיון עם טאקר קרלסון, אחד מהקולות המובילים בימין הקיצוני-אנטישמי בארצות הברית טען אוליביירה כי "יהודים מנצלים באופן שיטתי את נדיבותם של אחרים" ואף הוסיף "הם עושים שימוש בהאשמה הבין-דורית סביב השואה לצורכיהם". בנוסף, הוא טען כי יהודים מציגים כל ביקורת או התנגדות כלפיהם כאנטישמיות, בנוסף בפרסומיו טען כי "הקהילה היהודית גזענית מאוד" השווה את התנהלות היהודים ל"ארגון פשע" וכי הם "קונים פוליטיקאים כדי שיחוקקו חוקים שמיטיבים איתם, ולכן הרבה מהדברים שהם עושים חוקיים רק בגלל שהם שילמו לפוליטיקאים כדי להפוך אותם לחוקיים"

ממשרד התפוצות נמסר: "מניעת כניסתו לישראל נובעת בשל פעילות החורגת מהבעת דעה לגיטימית ומתאפיינת בקריאות מסיתות כנגד יהודים והפצת תכנים בעלי מאפיינים אנטישמיים".

ומהשר שיקלי נמסר בנושא: "נגמרה החגיגה. מי שמגיע לכאן במטרה לזרוע שנאה יחזור כלעומת שבא. זאת, בהמשך ליישום המדיניות החדשה שהתוויתי: לא תתאפשר כניסה או פעילות בישראל, לכל מי שמפיץ תכנים אנטישמים, תומך BDS או מסית כנגד מדינת ישראל והעם היהודי. הכלל פשוט: מי שמסית נגדנו, פשוט לא יהיה כאן".