הח"כ הוותיק משתף בחוויה אישית כואבת

‏ח"כ מיקי לוי (יש עתיד), יו"ר הוועדה לביקורת המדינה ויו"ר הכנסת לשעבר, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm ושיתף בחוויה אישית כואבת.

בדבריו הוא סיפר: "הייתי בסיור בקנדה וצלצל הטלפון שלי על הקו היה ראש הממשלה אהוד אולמרט. הוא אמר לי: 'אני מבקש את רשותך לשחרר את המחבל שירה באחיך'. אמרתי לו: 'למה אני צריך להסכים לזה? אתה ראש הממשלה, תעשה מה שאתה מבין'.

הוא אמר: 'יש לי בקשה של מלך ירדן ואני לא יכול לפרט בפניך מהם האינטרסים של מדינת ישראל'. ואז אמרתי לו: מי אני שאעמוד מול האינטרסים של מדינת ישראל? הם קודמים לכול וכך היה".