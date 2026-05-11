יוסי דגן נגד האיחוד האירופי: "נותנים רוח גבית לנוח'בות"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, תוקף היום (שני) בחריפות את האיחוד האירופי על רקע הודעת שרת החוץ של האיחוד בדבר כוונת המדינות החברות לאשר סנקציות חדשות נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. דגן דוחה בתוקף את מה שהוא מכנה ההשוואה המעוותת שעושים באירופה, ומאשים את ראשי האיחוד באנטישמיות מובנית ובסטנדרטים כפולים המעודדים את ארגוני הטרור.

"האיחוד האירופי שוב מתעלם מהעובדות", מסר דגן בתגובה למהלך האירופי. "אין כאן שני צדדים אלימים. יש צד אחד שרוצח תינוקות במיטותיהם ואונס נשים, ויש צד שבוחר בחיים. הטרור שמפעילה הרשות הפלסטינית כלפי יהודים גבוה במאות אחוזים לעומת מקרים בודדים של עבריינות כלפי חפים מפשע בכפרים הפלסטיניים, מקרים שאנחנו כמובן מתנגדים להם בכל תוקף".

דה-הומניזציה לחצי מיליון תושבים

דגן תקף את עצם השימוש במונח המכליל נגד תושבי יהודה ושומרון והוסיף: "האנטישמיות מדברת מגרונם של ראשי האיחוד האירופי. עצם השימוש בביטוי 'אלימות מתנחלים' הוא ביטוי של דה-הומניזציה וניסיון למחוק את הפנים של חצי מיליון בני אדם שומרי חוק. המעטים שאכן עושים מעשים שלא ייעשו, יש לטפל בהם בצינורות המקובלים של מדינת ישראל ולא באמצעות סנקציות בינלאומיות מגמתיות".

לסיום, הצביע ראש מועצת שומרון על האבסורד שבהתעלמות האירופית מההסתה הממוסדת בצד הפלסטיני. לדבריו, בעוד שנגד מתיישבים מוטלות סנקציות, ארגונים ברשות המעודדים טרור אינם סופגים יחס דומה. "לא שמענו על סנקציות כלפי ארגונים שמעודדים טרור ברשות, כולל הפת"ח שקרא לפגוע בי באופן אישי. אני לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם מועצה אזורית שומרון הייתה מוציאה מודעה הקוראת לפגוע באבו מאזן", סיכם דגן.