חצי שנה אחרי סערת הפצ"רית: דרמה בחוף הצוק

חצי שנה אחרי החיפושים אחר הפצ"רית בחוף הצוק, משטרת ישראל מודיעה הערב על דרמה נוספת במקום

משטרת ישראל הודיעה היום (שני) על סגירת חלק מחוף הצוק הצפוני למתרחצים ולמבקרים, זאת בעקבות איתור פריטי אמצעי לחימה (אמל"ח) שנמצאו פזורים על קו החוף וכן בתוך המים.

מדובר באותו החוף שעלה לכותרות לפני מספר חודשים בעקבות סערת היעלמותה של הפצ"רית, לאחר שרכבה ומכשיר הטלפון שלה אותרו סמוך לקו החוף ועוררו דאגה רבה. כעת, החוף שוב נסגר לפעילות, אך הפעם בשל סכנה בטיחותית מיידית לשוהים בו.

חבלנים פועלים בתוך המים

לפי דיווח המשטרה, שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון, יחד עם חבלנים וכוחות נוספים, הגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח. הכוחות פועלים כעת לבידוד הזירה, ביצוע סריקות נרחבות וטיפול בטוח בפריטים שאותרו, חלקם כאמור נמצאים בקו המים ובתוך הים עצמו.

במשטרה מדגישים כי לאור הסכנה הממשית לשלום הציבור, הוחלט לסגור את המקטע המדובר עד לסיום הטיפול המקצועי ובדיקת כלל השטח על מנת לוודא שלא נותרו פריטים מסוכנים נוספים.

קריאה לציבור: לא להגיע לאזור

המשטרה קוראת לציבור המתרחצים והמבקרים להישמע להנחיות השוטרים הפרוסים בשטח, להימנע מהגעה לאזור החוף המגודר ובשום פנים ואופן לא לגעת בחפץ חשוד מכל סוג שהוא.

בשלב זה טרם ברור מקורם של פריטי האמל"ח – האם מדובר בציוד צבאי ישן שנפלט מהים או בפריטים שהגיעו למקום בנסיבות אחרות.