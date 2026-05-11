“ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה, עיר שבה חיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני. גם צה״ל הוא כזה”

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אירח היום (ב’, 11.5) בעיריית ירושלים, את הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר, ואת חברי פורום המטה הכללי של צה”ל, שהתכנסו בבירה לרגל יום ירושלים.

במהלך המפגש, שהתקיים באולם מועצת העיר ירושלים, בירך ראש העיר את חברי פורום המטה הכללי והודה להם על תרומתם לביטחון מדינת ישראל. בהמשך סקר ראש העיר בפני המשתתפים את תנופת הפיתוח והצמיחה של ירושלים במגוון תחומים, ולאחר מכן התקיימו הרצאות מיוחדות בהקשרי יום ירושלים והקשר ההיסטורי והערכי שבין צה”ל לבירת ישראל.

מדברי הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״החיבור שלנו עם העיר ירושלים עמוק ומשמעותי - אנחנו פועלים בימים אלה להקמת לשכת גיוס ייעודית בעיר וכן מוזיאון צה״לי ונמשיך ונפעל ליצירת חיבורים נוספים וחשובים כמו אלה. ירושלים מזכירה לנו מאיפה אנחנו שואבים עוצמה. עיר בירתנו. העיר עליה נלחמנו.

ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה. עיר שבה חיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני. כולם מהווים חלק מהמרקם המיוחד של העיר הזו. גם צה״ל הוא כזה. צבא העם שמחבר בתוכו את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית סביב משימה אחת משותפת - הגנה על המדינה והבטחת עתידנו כאן.

אני מודה לכם על החיזוק והתמיכה ועל כל העשייה שלכם למען צה״ל ומאחל לכם הצלחה רבה״.

*ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אמר במפגש:* “התרגשנו לארח את פורום המטה הכללי באולם מועצת העיר ירושלים, המקום שבו מתקבלות ההחלטות המשפיעות על חייהם של למעלה ממיליון מתושבי הבירה. צה”ל וירושלים הם שני עמודי תווך של מדינת ישראל והקשר ביניהם עמוק ובלתי ניתן לניתוק.

אני מבקש להודות לרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר, על השותפות רבת השנים ועל המחויבות לחיזוק ירושלים ומעמדה. ההסכם ההיסטורי להעתקת בסיסי צה”ל ומערכת הביטחון לבירה הוא מהלך ציוני משמעותי שמחזק את ירושלים ואת מדינת ישראל כולה.”