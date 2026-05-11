יעקב ברדוגו במתקפה על חברי הממשלה: "אנחנו יודעים להילחם"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו יוצא במתקפה נגד שרי הימין, בשל שתיקתם למרות החלטת המשטרה

הפרשן יעקב ברדוגו התייחס בפתח תכניתו ברדיו 'גלי ישראל', לסערת הבדיקה הפלילית נגד ערוץ 14, ותקף בחריפות הן את רשויות האכיפה והן את הדרג המדיני. בדבריו, דחה ברדוגו את הודעת ההכחשה של המשטרה וטען כי מדובר בניסיון להטעות את הציבור.

"בולטת שתיקתם של השרים בעניין", פתח ברדוגו את דבריו. "יצאה הודעה מטעם דוברות המשטרה המכחישה את החקירה, ואני אומר כאן שהם שקרנים. התשובה של הפרקליטות לבית המשפט מכילה מסגרת שתיפתח בדיקה שתארך חצי שנה נגד הערוץ. כלומר, עד הבחירות".

"היועמ"שית מאיימת על הערוץ"

ברדוגו הפנה אצבע מאשימה ישירות לעבר היועצת המשפטית לממשלה וראש אגף החקירות. "היועמ"שית ובועז בלט, שהימין בחר לא לפטר, מאיימים על ערוץ 14", טען הפרשן. לדבריו, עיתוי הבדיקה ואורכה המתוכנן נועדו להפעיל לחץ על כלי התקשורת בתקופה פוליטית רגישה.

ביקורת על שרי הימין

עיקר זעמו של ברדוגו הופנה דווקא לעבר שרי הממשלה, שלטענתו אינם מעניקים גיבוי לערוץ אל מול המהלכים המשפטיים. "מעניינת אותי שתיקתם הרועמת של השרים", אמר בתוכנית.

לסיכום, הבהיר ברדוגו כי הערוץ ואנשיו אינם ממתינים לסיוע מהדרג הפוליטי: "אנחנו יודעים להילחם, לא צריך את העזרה שלכם".