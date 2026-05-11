רחפני נפץ פגעו בכלים הנדסיים של צה"ל בדרום לבנון

הלחימה בדרום לבנון נמשכת בעצימות גבוהה: כוחות אוגדה 146 זיהו וחיסלו מחבלי חיזבאללה שפעלו במבנה סמוך לכוחותינו, והשמידו מחסן אמצעי לחימה של הארגון. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות רחפני נפץ שפגעו בכלים הנדסיים לא מאוישים של צה"ל

כוחות צה"ל ממשיכים בלחימה עצימה בדרום לבנון להסרת איומי טרור על אזרחי ישראל. כוחות אוגדה 146, הפועלים בגזרה, זיהו אתמול (ראשון) שני מחבלי חיזבאללה שנכנסו למבנה בסמוך למיקום הכוחות.



המחבלים פעלו מתוך המבנה לקידום מתווה טרור נגד הלוחמים, אולם חיל האוויר, בהכוונת האוגדה, סגר מעגל מהיר וחיסל את המחבלים בטרם הצליחו להוציא את תוכניתם אל הפועל.





דובר צה"ל

במקביל לחיסול זה, תקפו כוחות חיל האוויר תשתיות טרור ומחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב. במהלך התקיפות חוסלו מחבלים נוספים שהיוו איום ישיר על הכוחות הפועלים בשטח. בצה"ל מדגישים כי הפעילות במרחב נועדה להשמיד את יכולות חיזבאללה בקרבת הגבול ולמנוע ירי לעבר יישובי הצפון.

פגיעות רחפנים בכלים הנדסיים

בשעות האחרונות נרשמה הסלמה בניסיונות הפגיעה של חיזבאללה בלוחמים בשטח לבנון. הארגון שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. במהלך האירועים, שני רחפני נפץ פגעו בכלים הנדסיים לא מאוישים של הצבא. מדובר צה"ל נמסר כי אין נפגעים לכוחותינו כתוצאה מהפיצוצים, אך נגרם נזק לכלים.