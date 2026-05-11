קצינה בכירה ניסתה "לדובב" בפרשת מקורבי בן גביר

ברקע הטענות של נציב שב״ס יעקובי על כך כי היה קשר פסול לכאורה בין תנ״צ ליאור אבודרהם, אחד העדים המרכזיים נגדו, לבין חוקרת מח״ש - טענות נגד קצינת משטרה בכירה

נציב שב״ס רב-גונדר קובי יעקובי טען לאחרונה כי היה קשר פסול לכאורה בין תנ״צ ליאור אבודרהם, אחד העדים המרכזיים נגדו, לבין חוקרת מח״ש שהייתה מעורבת בחקירת הפרשה. הוא דרש המיועמ"שית לחכות עם הגשת כתב האישום נגדו.



היום (שני) על פי הדיווח של לירן תמרי, בסביבתו של אבודרהם טוענים כי בתקופה האחרונה קצינה בכירה במשטרה נשלחה לכאורה "לדובב אותו" סביב הפרשה, ושוחחה איתו על הקשרים שלו. לטענתו, הוא הבין כי מדובר בניסיון למשוך אותו בלשונו, והציג לה מצג שווא במכוון. יום למחרת עלתה הטענה כי ניהל רומן עם חוקרת.



בעקבות הטענות ערכו גם אבודרהם וגם החוקרת בדיקות פוליגרף פרטיות, ובשתיהן נמצאו דוברי אמת כאשר השיבו כי לא התקיימה ביניהם אפילו היכרות אישית. למרות זאת, הסערה סביב הפרשה רק התעצמה והחזירה למרכז סדר היום את אחת החקירות הרגישות ביותר שהתנהלו בשנים האחרונות בצמרת מערכת אכיפת החוק.





מטעמו של ניצב משנה אבישי מועלם נמסר: "פנייתכם רצופה אי-דיוקים וחצאי אמיתות, אשר חומרתם אינה נופלת מפרסום שקרי של ממש. מן הראוי להזכיר כי בפרסום דברים לציבור קיימת חובה לנהוג בתום לב, באחריות ובדבקות באמת העובדתית".

מטעמו של אבודרהם נמסר כי "נתייחס לדברים במקום ובזמן שנידרש". מטעמה של הקצינה הבכירה לא נמסרה תגובה.



