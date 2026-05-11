קרויזר: המשטרה עובדת, בתי המשפט משחררים את העבריינים

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארח ח"כ יצחק קרויזר והסביר מדוע המאבק בפשיעה לוקח זמן, ותוקף את מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה.

קרויזר באולפן סרוגים בכנסת (אליה אלבז)

"עשייה שלא נעשתה פה עשורים"

בתגובה לשאלתה של אדרי על העלייה במספר הנרצחים בפשיעה הפלילית למרות ההבטחות ל"משילות", טען קרויזר כי הממשלה הנוכחית מבצעת צעדים חסרי תקדים.

"יש עשייה מרובה שלא נעשתה פה כבר עשורים רבים במאבק במשפחות הפשע, בדגש על החברה הערבית", אמר קרויזר. הוא פירט את מקורות הנשק הבלתי חוקי: "הם הפכו למיליציות עם כמויות אדירות של כלי נשק, גם כאלו שמוברחים במעברי הגבול, גם דרך רחפנים וגם לצערנו מגניבות מבסיסי צה"ל".

לדבריו, הפתרון טמון בחיזוק כוח האדם והחקיקה: "המשטרה הוגדלה, קם המשמר הלאומי, קמו יחידות ייעודיות למאבק בפרוטקשן בצפון ובדרום. יש חקיקה רבה, מחוק הפרוטקשן ועד סמכויות לחיילי צה"ל להגנה על בסיסים וחיפושים ללא צו שופט כדי למגר את התופעה".

למה אין הרתעה? "השופטים מתחשבים במצוקת העבריין"

קרויזר לא חסך בביקורת מהפרקליטות ומבתי המשפט, אותם הוא רואה כחסם המרכזי במאבק בפשיעה. "לצערנו הרב, למאבק הזה יש רק שותף אחד – קוראים לו השר בן גביר ומשטרת ישראל", הצהיר.

"הפרקליטות ומערכת בתי המשפט פחות משתפות פעולה. היה צריך להחליף את ראש השב"כ כדי שהשב"כ ייכנס ויעביר יכולות למשטרה", טען קרויזר והוסיף: "בסוף, המשטרה עובדת ומגישה כתבי אישום, אבל בתי המשפט - אנחנו יודעים שרוב השופטים שם עם תפיסת עולם שלא לוקחת חלק במאבק הזה. הם מקלים בעונשים ומתחשבים במצוקתו של העבריין. כך לא בונים הרתעה".

המאבק ב"דיפ סטייט" והרפורמה המשפטית

כשנשאל על האכזבה בקרב מצביעי הימין מכך שהרפורמה המשפטית לא התקדמה כפי שצופו, הסביר קרויזר כי מדובר במאבק מול מנגנונים מושרשים: "במשך שנים רבות השמאל בנה פה מנגנונים בפרקליטות, בבתי המשפט, בשב"כ, במשטרה, בצבא ובכל גוף אפשרי".

הוא הגדיר את המצב כעימות חזיתי עם ה"דיפ סטייט": "הממשלה הזו, ובצדק הציבור דרש ממנה, צריכה לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה ואגרסיבית נגד הדיפ סטייט הזה. לא בכל המערכות הצלחנו. הצלחנו להחליף ראש שב"כ, להחליף רמטכ"ל – גם אם הוא לא מזוהה עם הימין, הוא הרבה יותר טוב מקודמו. יש מאבק אדיר שמוביל השר לוין במערכת המשפט".

קרויזר הבטיח כי היעד הבא הוא שינוי הרכב השופטים: "בקדנציה הבאה נצטרך לעשות 'רגל מסיימת' – מינוי של לא פחות מחמישה שופטי עליון, יועצת משפטית לממשלה ועוד ראשי מערכות קריטיים".

"בן גביר הבטיח וקיים"

לסיום, התייחס ח"כ קרויזר לביקורת על השר בן גביר, כולל סערת עוגת יום ההולדת (חקיקת עונש מוות למחבלים). הוא דחה את הביקורת והדגיש את הישגי השר: "השר כאדם פרטי הוביל פה מהלך שגם שרים וח"כים בכירים שנמצאים פה שנים לא עשו".

"השר הבטיח וקיים – לא רק בבתי הכלא, אלא גם במשטרה, בשכר השוטרים, ברפורמת כלי הנשק שמונעת ומחסלת מחבלים בשטח", אמר קרויזר. "אנחנו רוצים לראות את המחבלים מגיעים לתא נידונים למוות. זו לא חגיגה של מוות, זו חגיגה לכך שאנחנו מביאים צדק ומוסר – הקם להורגך השכם להורגו".