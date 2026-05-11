דיווח: הכנסת פועלת להקדמת הבחירות; זה התאריך הצפוי

חברי כנסת החברים בנשיאות הכנסת, חושפים כי מתנהל תהליך להקדמת הבחירות. זה התאריך המיועד

במערכת הפוליטית מתחילים להיערך ברצינות לאפשרות של הקדמת הבחירות לכנסת. על פי דבריהם של חברי כנסת החברים בנשיאות הכנסת, במידה ויוחלט ללכת לבחירות במועד המקורי, ה-27 באוקטובר, הכנסת תיאלץ להתפזר כבר ב-1 בספטמבר.

על פי דיווח ב"ישראל היום", בהנחה שהבחירות אכן יוקדמו לתאריך ה-1 בספטמבר, המשמעות הפרוצדורלית היא דרמטית: המהלך לפיזור הכנסת יצטרך להתחיל כבר בשבוע הבא. זאת על מנת לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוק המאפשרים התארגנות לוגיסטית ופוליטית.

לוחות זמנים צפופים

גורמים בכנסת מסבירים כי הליך פיזור הכנסת אינו יכול להתבצע ברגע האחרון, שכן מדובר במהלך חקיקתי מורכב. נדרש זמן להנחת הצעת החוק, קידומה ואישורה בשלוש קריאות. בשל כך, כבר בימים הקרובים צפויים להתחיל מגעים פוליטיים בין הסיעות השונות סביב היתכנות המהלך.

על פי חוק יסוד: הכנסת, הכנסת אמנם רשאית להתפזר לפני תום כהונתה ולקבוע מועד בחירות של עד חמישה חודשים מיום אישור החוק, אך המסורת הפוליטית בישראל מכתיבה בדרך כלל פרק זמן של כ-90 ימים. פרק זמן זה נחשב לנחוץ עבור ועדת הבחירות המרכזית להיערכות לוגיסטית, ועבור המפלגות לניהול קמפיין בחירות מלא.