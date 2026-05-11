גוטליב: "אני אעשה למיארה מה שאף אחד לא מעז"

ח"כ טלי גוטליב הגיעה לאולפן "סרוגים" בכנסת ותקפה את שר הביטחון ישראל כץ על חתימתו על תעודת החיסיון שתאפשר הגשת כתב אישום נגדה. היא מבטיחה "נקמה" פרלמנטרית ביועמ"שית, ולא חוסכת ביקורת גם מהשר יריב לוין: "הוא סיפק לנו תמונות כשל אחרי כשל"

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארחה ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) והתייחסה לכתב האישום המסתמן נגדה ולמאבקי הפריימריז בליכוד.

טלי גוטליב באולפן סרוגים בכנסת (אליה אלבז)

"ישראל כץ משחק לידיים של הפקידה שרודפת את הימין"

הסערה הנוכחית סביב גוטליב החלה בעקבות חתימתו של שר הביטחון, ישראל כ"ץ, על תעודת החיסיון - מסמך המאפשר את העמדתה לדין באשמת חשיפת פרטים ביטחוניים. גוטליב, שלא נרתעת מעימותים פנים-מפלגתיים, רואה בכך פגיעה ישירה בה ובמחנה הימני.

"שר בישראל משחק לידיים של הפקידה שרודפת את ממשלת הימין, את אנשי הימין, את החרדים, את הילדים החרדים שכל יום אנחנו קמים להטרלה מחודשת שלה, והוא פשוט מגיש אותי על מגש".

גוטליב טוענת כי המניע מאחורי הצעד של כ"ץ הוא פחד: "הם רוצים לרדוף אותי כדי להפחיד אותנו לא לגעת בתופת אוקטובר ובאירועי תופת אוקטובר. למה הוא עושה את זה? אם הייתי חושבת שזו רק בורות שלו... אמרתי לו, תדבר איתי".

המלחמה במיארה: "אני אעשה לה מה שלא עשו לה מעולם"

ציר מרכזי בראיון היה העימות החזיתי מול היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. גוטליב מבטיחה להשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותה כדי להילחם ביועמ"שית, במיוחד אם יוגש נגדה כתב אישום על חשיפת פרטי איש השב"כ.

"מה שאני אעשה למיארה בוועדת הכנסת – הרי מה קורה עכשיו? אם היא תגיש כתב אישום, מה שאני בספק אגב, היא לא תיתן לי את הפריבילגיה להגיע לוועדת הכנסת ולעשות שם דיון בשליטתי עם כל המידע שאני יודעת ולבקש את חסינות חברי הכנסת".

גוטליב מוסיפה בנחרצות: "אני רואה בה מי שפוגעת בביטחון המדינה, בחוסנה של המדינה, מי שפועלת בחוסר סמכות. היא תעשה הכל כדי למנוע ממני להיות שרה... גבירתי, את יכולה להגיש נגדי כתב אישום, אבל הלכת פינחס לא חלה עליי, אני לא חשודה בעבירות על טוהר המידות".

כשנשאלה אם היא אומרת שלום ליועמ"שית במסדרונות הכנסת, השיבה: "אצלי אין משחקים. אני לא אומרת שלום למי שמחסלת אותי. ישבתי מולה בוועדת חוקה ואמרתי לה: 'בואי תביאי כתב אישום, למה את מחכה? אני יכולה לעזור לך לנסח אותו'".

ביקורת מימין: "יריב לוין סיפק לנו תמונות כשל"

באופן מפתיע, גוטליב לא חוסכת ביקורת גם מהשר יריב לוין, מי שהוביל את הרפורמה המשפטית. לדבריה, הגישה שלו לא הוכיחה את עצמה והוא נכשל במבחן התוצאה.

"יריב לוין סיפק לנו תמונות כשל אחרי כשל, וזו האמת. כשאדם מספק תמונות כשל, הכוונות הטובות שלו לא מעניינות אותי".

היא מציינת מקרה ספציפי שבו לוין דחה הצעת חוק שלה: "בוועדת שרים לחקיקה הוא דחה הצעת חוק שלי שקבעה שנשיא בית המשפט העליון ייבחר בכנסת. באותו רגע הבנתי - הוא לא רוצה למנוע, הוא לא רוצה פתרון".

התוכנית לריסון בג"ץ: "אף שופט לא ימונה"

גוטליב מציגה קו נוקשה במיוחד בכל הנוגע למינוי שופטים וריסון כוחו של בית המשפט העליון. היא מצהירה כי תשתמש בכוחה כדי לחסום מינויים עד לשינוי כללי המשחק.

"בג"ץ רוצה לייאש את אנשי הימין הרבים שלא ילכו להצביע. מה שצריך לעשות זה פשוט לרסן את כוחו של בג"ץ. שמונה שופטי עליון צריך להיבחר בקדנציה הבאה. אחד אני לא ממנה להם! אחד לא! עד שאני לא מתקנת את חוק יסוד השפיטה ומרסנת את הכוח שלהם".

היא מסבירה את האסטרטגיה: "צריך שבעה אנשים כדי למנות שופט, וזה לא רוב רגיל אלא רוב מיוחס. אחד אני לא אמנה. לא שאתם תמנו אחד ואני אחד – אחד אני לא ממנה".

השאיפות לעתיד: "אני צריכה להיות שרת המשפטים"

למרות הסערות והעימותים, גוטליב רואה את עצמה בתפקיד הביצועי הבכיר ביותר במערכת המשפט. היא טוענת כי זהו רצון הציבור והצורך השעה.

"זה לא עניין של רצון, אני לא ילדה קטנה. אני צריכה לקבל את אמון הציבור, והציבור יודע שאני צריכה להיות שרת המשפטים. לא כי אני רוצה, אני צריכה לבצע את התפקיד הזה".

לדבריה, הליכודניקים בשטח תומכים בה באופן גורף: "היינו בליכודיאדה בשבוע שעבר ושם שמענו פה אחד – טלי גוטליב צריכה להיות שרת המשפטים. העם הזה הוא חכם ונבון. נגמרו הימים שהם רוצים ימין מנומס ומעונב, כי בנימוס ובעינב לא שומרים על רגבי ארץ ישראל".

על החוסן האישי: "החיים במדינה הם דינמיים"

לסיום, התייחסה גוטליב גם למחאות מול ביתה ולפגיעה בפרטיותה ובמשפחתה. למרות הקושי, היא מדגישה כי היא נשארת ממוקדת במטרה.

"אני תמיד מתאוששת מהר. אני לא נותנת לשום דבר להחליש אותי. זה לא שזה לא מצער, לכאב יש ערך ולצער יש ערך, אבל אתה קם... אם תיתן למפח הנפש להניע אותך, ככה זה ייראה. לא אצלי".

באשר לדיווחים על דרישות נתניהו לשריונים בליכוד, גוטליב נשמעת מפויסת יותר כלפי ראש הממשלה: "ראש הממשלה לא דורש עשרה שריונים בליכוד, הוא דורש חמישה שריונים במקומות ריאליים, והוא גם יקבל, ובצדק. זהו זה".