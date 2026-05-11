אפקט הונגריה: אירופה תטיל סנקציות על 'מתנחלים קיצוניים'

לראשונה מזה שנתיים, וימים בודדים לאחר כניסתו של ראש ממשלת הונגריה החדש לתפקידו, האיחוד האירופאי יכריז בקרוב על סנקציות חדשות כנגד 'מתנחלים קיצוניים'

על פי שורה של גורמים דיפלומטיים בכירים ששוחחו עם גופי תקשורת אירופאיים, המועצה האירופאית המתכנסת היום, תודיע בקרוב על החלטה להטלת סנקציות על שורה של 'מתנחלים קיצוניים' להגדרתם, במה שתהיה חבילת העיצומים הראשונה מזה שנתיים שעברה באיחוד האירופאי כנגד ישראל.

ההחלטה התקבלה במסגרת הכינוס הדיפלומטי של האיחוד האירופאי, במסגרתו מידי כשבועיים מתכנסים כלל שרי החוץ של האיחוד לקבל החלטות בכל הקשור ליחסי החוץ של האיחוד. שרת החוץ של האיחוד האירופאי, הלן מקנת'י, הסבירה: "בשבועות האחרונים אנחנו רואים שינוי ברור ביחס של ממשלת באיחוד לישראל ואנחנו מגלים מוכנות לנקוט צעדים מחמירים בעקבות הפעולות הישראליות".

בנוסף לסנקציות הישירות הצפויות, שרי החוץ גם מנהלים דיונים על מגבלות נוספות, כמו עיצומים מוגברים על מוצרים המגיעים מיהודה ושומרון.

"לראשונה מזה הרבה זמן, אני רואה את הממשלות האירופאיות מסתכלות על הנושא באופן אחיד, ואנחנו מתכוונים לעשות עוד כדי לפעול נגד עליית האלימות ב'גדה המערבית' " הודיעה מקנת'י.

הפעם האחרונה שהאיחוד האירופאי הסכים במשותף על הטלת סנקציות נגד ישראל היה לפני קרוב לשנתיים בשיא המלחמה ברצועה, אך כעת הפכו הטלת סנקציות למהלך קל הרבה יותר, לאחר מפלתו של ראש ממשלת הונגריה וויקטור אורבן, אשר עמד תדיר לצד ישראל והשתמש בסמכות הווטו של כל מדינה חברה באיחוד על מנת למנוע מהלכים כאלה.