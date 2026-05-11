יאיר לפיד: "אנחנו פה כנציגים של המפלגה הכי גדולה בישראל"

בישיבת הסיעה הראשונה של רשימת "ביחד" המאוחדת, תקף יאיר לפיד את התנהלות הקואליציה, הזהיר מפני חקיקה אנטי-דמוקרטית וקרא להקדמת הבחירות באופן מיידי: "הגיע הזמן לסיים את דרכה של הכנסת האיומה בתולדות המדינה"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, פתח היום (שני) את ישיבת סיעת "יש עתיד - ביחד" במתקפה חריפה על הממשלה, תוך שהוא קורא לכל סיעות הבית להסכים על פיזור הכנסת כבר בימים הקרובים. בנאומו, שהיה הראשון מאז איחוד הכוחות הפוליטי במחנה המרכז-שמאל, הציג לפיד חזית לוחמנית והצהיר כי המחנה בראשותו מוכן להחלפת השלטון.

"המחנה שלנו מוביל בהפרש גדול"

לפיד פתח את דבריו בהתייחסות למבנה הפוליטי החדש, כשהוא מגבה את דבריו בנתוני הסקרים האחרונים. "אנחנו פה כנציגים של המפלגה הכי גדולה בישראל. הציניקנים ימשיכו להתלונן, אבל על העובדות אי אפשר לערער", אמר לפיד. לדבריו, איחוד "ביחד" הוא הכוח שיוביל ל"תיקון, אחדות וריפוי" של החברה הישראלית.

אזהרה מפני "מחטף" של סוף כהונה

עיקר נאומו של לפיד הוקדש לביקורת על בליץ החקיקה המתוכנן של הקואליציה לקראת סוף המושב. לפיד האשים את הממשלה בניסיון "לשדוד את קופת המדינה" ולהעביר חוקים שיפגעו בטוהר הבחירות "אם הם רוצים, שייקחו שק שינה ויעברו לגור איתנו בכנסת. בואו נראה מי יותר נחוש," הצהיר לפיד כשהוא רומז על כוונת האופוזיציה לנקוט בצעדים פרלמנטריים חריפים כדי לבלום את החקיקה.

הקריאה לבחירות עכשיו

בצעד של "הצעה אחרונה", קרא לפיד לממשלה לחסוך מהציבור הישראלי חודשים של עימותים פנימיים. "אחרי שלוש וחצי שנים של כאב וקרע ואסונות ורקבון שלטוני - בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים. בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא".

לפיד חתם את דבריו בתקווה לדרך חדשה: "הגיע הזמן לסיים את דרכה של הכנסת האיומה בתולדות המדינה. הגיע הזמן להתחיל משהו חדש".