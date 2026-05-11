עוד הישג כלכלי לסוריה: חודש הסכם ההתקשרות עם אירופה

המשטר הסורי יכול לסמן הישג כלכלי ודיפלומטי נוסף, אחרי 15 שנה הסכם ההתקשרות בין סוריה לאיחוד האירופאי חודש באופן רשמי

אחרי עשור וחצי של בידול בינלאומי, סוריה מתחילה לחזור לנורמליות, לאחר שאתמול חודש הגישה של המדינה אל מערכת החיובים הבינלאומית ה-SWIFT וחודשה פעילות חברות האשראי הבינלאומית כמו מאסטרקארד וויזה ועוד, כעת בהישג נוסף, סוריה והאיחוד האירופאי הודיעו על חידוש ההסכם שנותק מול משטר אסד.

האיחוד האירופאי וסוריה הודיעו רשמית על חידוש הסכם הסחר והקשרים הדיפלומטיים בין הצדדים, ההחלטה אמורה להיכנס לתוקף תוך זמן קצר ולסלול את הדרך של סוריה חזרה אל לב הקהילה העולמית.

הסכם ההתקשרות עם האיחוד האירופאי יסדיר את מעמד הסחר של סוריה, אלמנטים כמו מכסים הדדיים, הגירה וקשרים נוספים. מעבר להשיג הסורי, גם אירופה מעוניינת בהסכם, כאשר חלק מסעיפיו יאפשרו ככל הנראה החזרה של לפחות חלק מהמגרים הסוריים מאירופה אל ביתם המקורי.

בנוסף. במיוחד בתקופה זו, אירופה משוועת אל מקורות אנרגיה פוטנציאליים, ולסוריה עומדות עתודות גז ונפט לא מנוצלות.