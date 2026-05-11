אזעקות הופעלו במרחב נווה ים בעקבות טיל ששוגר

דובר צה"ל עדכן כי האזעקות שהופעלו ביישוב נווה ים נגרמו כתוצאה משיגור של טיל מיירט. המיירט שוגר לעבר טיל קרקע-אוויר שניסה לפגוע בכלי טיס של חיל האוויר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק לכוחותינו

תושבי אזור חוף הכרמל הונחו להיכנס למרחבים המוגנים בעקבות הפעלת מערכות ההתרעה של פיקוד העורף. לאחר סריקות בשטח ובדיקה מבצעית, אישר הצבא כי לא מדובר בירי רקטות שכיוון ליישובי החוף, אלא בהתרעה שהופעלה כתוצאה מפעילות מערכות ההגנה האווירית.

על פי הודעת צהל, כלי טיס של חיל האוויר פעל במרחב דרום לבנון, באזור שבו מתקיימת פעילות של כוחות קרקעיים. במהלך הטיסה, שוגר לעבר המטוס טיל קרקע-אוויר. בתגובה לאיום, שוגר טיל מיירט לעבר טיל הנמ, ופעולת היירוט היא שהפעילה את האזעקות בשטח ישראל.