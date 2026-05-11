שש שנים לאחר הרצח: הורשע המחבל שהרג את סמ"ר עמית בן יגאל

שש שנים לאחר הלילה הקשה בכפר יעבד, בית המשפט הצבאי הרשיע היום (שני) את המחבל שרצח את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בן יגאל היד. בתום מאבק משפטי ארוך נקבע כי המחבל השליך אבן כבדה מגג בניין במטרה קטלנית שפגעה בראשו של הלוחם והביאה למותו.



ההרשעה היום מהווה סגירת מעגל משמעותית עבור המשפחה ועבור הציבור הישראלי, שחיכו 72 חודשים ארוכים לרגע בו ימוצה הדין באופן רשמי עם רוצח בנם.

האירוע שהוביל לנפילתו של בן יגאל התרחש במהלך פעילות מבצעית של סיירת גולני בצפון השומרון. על פי עובדות הכרעת הדין, המחבל ארב לכוח צהל על גג אחד הבניינים בכפר הפלסטיני.



כאשר זיהה את הלוחמים חולפים תחתיו בסמטה צרה, הוא השליך לעברם אבן גדולה במיוחד מתוך כוונה ברורה לפגוע בהם ולהרוג. סמר בן יגאל ספג פגיעה ישירה בראשו, פגיעה שהתבררה כקטלנית למרות מאמצי ההצלה של חבריו לנשק והצוותים הרפואיים.

מארב קטלני על הגג וסגירת מעגל משפטית

הכרעת הדין הוקראה היום במלואה בבית הדין הצבאי, תוך פירוט שלבי התכנון והביצוע של הפיגוע. השופטים קבעו כי הוכחה מעל לכל ספק כוונתו של המחבל לגרום למוות, והרשיעו אותו בעבירת רצח. שלב הטיעונים לעונש וגזר הדין ייקבעו למועד מאוחר יותר, בו צפויה התביעה הצבאית לדרוש עונש מאסר עולם והחמרות נוספות שישקפו את חומרת המעשה.