מעוז על השתלחות הרב לנדו: "לא אני צריך לגנות אותן"

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, התראיין באולפן סרוגים בכנסת וסרב לגנות את דברי הרב לנדו על הלוחמים הסרוגים שמתים בגלל תורה מעוותת. לטעמי, הלוחמים נהרגים בגלל שאויבנו הורגים אותם...". בהמשך טען כי לא רק שאי אפשר לגייס את החרדים בכפייה, אלא שצה"ל לא רוצה אותם, כמו שכעת הוא מתנכל לחיילים הסרוגים

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארח ח"כ אבי מעוז (נעם) והציב את היעדים החקיקתיים שלו ואינו חוסך בביקורת על התנהלות הממשלה בסוגיות הליבה של הזהות היהודית והריבונות.

אבי מעוז באולפן סרוגים בכנסת (אליה אלבז)

היעדים לכנס הקיץ: ריבונות וקדושת הכותל

מעוז מבהיר כי המשימה העיקרית שלו היא להשלים את מלאכת החקיקה שהחלה בכנס החורף. בראש סדר העדיפויות עומדים שני חוקים מרכזיים שעברו בקריאה טרומית:

חוק הריבונות ביהודה ושומרון: "אני חושב שזה מאוד חשוב להחיל את הריבונות, להכריע בעניין הזה של גדיעת כל התקוות של האויבים שלנו להקים פה מדינת טרור בלב ארצנו". חוק השמירה על קדושת הכותל המערבי: חוק שנועד לדבריו לעצור את "הפרובוקציות שנעשות בכותל מדי חודש בחודשו" ולעמוד כנגד החלטות בג"ץ בנושא הרחבת עזרת ישראל.

"אופוזיציה מימין בתוך הקואליציה"

למרות היותו חלק מהממשלה, מעוז אינו מהסס להגדיר את עצמו כמי שמאגף אותה מימין. "אני מרגיש מאוד טוב כי אני נאמן לדרכי האידאולוגית, ואני חושב שהממשלה מפספסת הזדמנויות", הוא אומר.

מעוז מאשים את ראש הממשלה בעיכוב חוק הריבונות ומביע צער על כך שחוקים כמו "מי הוא יהודי" אינם מקודמים. "יש לנו ממשלה רחבה, יציבה, ממשלת ימין על מלא מלא, ואני חושב שנכון לקדם את שני החוקים הללו... לצערי הרב עד לרגע זה הממשלה מפספסת את ההזדמנות ההיסטורית שנקרית בדרכה".

על האמירות נגד הלוחמים הסרוגים

בתגובה לדבריו של הרב לנדו, שטען כי לוחמים סרוגים נופלים בגלל "תורה מעוותת", מעוז מבקש להחזיר את המיקוד לאויב. "לטעמי, הלוחמים נהרגים בגלל שאויבנו הורגים אותם... מדינת ישראל חייבת להכריע את אויביה וכל יהודי שנהרג על ידי אויבינו, קדוש ייאמר לו".

כשנשאל כיצד הציבור הדתי-לאומי אמור להרגיש כלפי השותפות עם הציבור החרדי לאור אמירות כאלה, השיב: "אני לא יכול לדבר בשם הציבור הדתי לאומי, אני מדבר בשם מפלגתי... האמירות הללו - לא אני צריך לגנות אותן ולא אני צריך להביע את מחאתי עליהן, אלא כל אחד יציב את עמדתו לקראת הבחירות".

חוק הגיוס: "בכפייה - אפילו חרדי אחד לא יתגייס"

בסוגיית חוק הגיוס הטעונה, מעוז מציג עמדה מורכבת. מחד, הוא נשען על משנתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל: "אי אפשר לעשות חוק גיוס, אי אפשר לגייס חרדים בכפייה... רק בהידברות בין ראשי הישיבות לבין ראשי הצבא נוכל להגיע לחוק מוסכם".

מאידך, הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי צה"ל והיועמ"שית. הוא טוען כי הטלת סנקציות כלכליות על הציבור החרדי היא טעות, וכי הצבא עצמו מקשה על גיוס בני הישיבות בשל דחיפת יחידות מעורבות:

"היום לצערי הרב הצבא גם מראה שהוא לא רוצה את הציבור שלנו, בני הישיבות, ישיבות ההסדר שמתגייסים לצה"ל... כשהצבא בא ולוחץ כל הזמן להכניס עוד ועוד יחידות מעורבות, גם ביחידות הלוחמות... אנחנו לא נשלח את בני הישיבות שלנו לשרת ביחידות מעורבות".

מעוז מסכם בקריאה לצבא לערוך "חשבון נפש" האם הוא באמת מעוניין בשילוב החרדים והדתיים, או שמא הוא מציב תנאים שאינם מאפשרים זאת בפועל.