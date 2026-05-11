יש תאריך: "קופה ראשית" תגיע לקולנוע בקיץ 2026

אחרי שכבשה את המסך הקטן ואת הלב של המדינה, הסדרה האהובה של "כאן 11" הופכת לסרט קולנוע שיעלה לאקרנים בחודש יוני

תכינו את הפופקורן ואת כרטיסי המועדון: הסדרה הקומית שהפכה לתופעה תרבותית, "קופה ראשית", עושה היסטוריה כסדרה הראשונה של "כאן" שמקבלת גרסת קולנוע. הסרט, שיופץ על ידי "סרטי יונייטד קינג", עתיד לעלות לאקרנים ב-17 ביוני ומסומן כבר מעכשיו כלהיט הגדול של הקיץ.

על המסך הגדול נוכל לראות את כל הנבחרת המוכרת והאהובה: כוכבית (נועה קולר), ראמזי (אמיר שורוש), כוכבה (קרן מור), ניסים ואנטולי (יניב סוויסה ודניאל סטיופין), וכמובן הלקוח הנצחי אמנון טיטינסקי (דב נבון).

לצד הצוות הקבוע, מצטרפים לחגיגה שמות מבטיחים כמו צביקה הדר, דני שטג ומשה אשכנזי, מה שמבטיח שגם הפעם – זה לא יהיה סתם יום רגיל בסופר.