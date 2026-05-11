ח"כ בליאק: "הולך להיות אלים, מכוער ועם הרבה רעש"

ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד אומר באולפן סרוגים כי הוא מתכונן לכנס הקיץ הקרוב: "למרות שאנחנו 52 מול 68, אנחנו נבלום את המהלכים של הקואליציה הרעה הזו"

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארח ח"כ ולדימיר בליאק (יש עתיד).





בליאק אומר שהוא מברך שזה הכנס האחרון של הכנסת וכך או כך היא תתפזר ונלך לבחירות בעוד כמה חודשים.

איך אתה מסביר את העובדה שלמרות שמדובר בממשלה כל כך רעה, לא הצלחתם להפיל אותה?

מלכתחילה היה לנו קשה 64:56 לא דומה לכנסת שלנו עם 60:59. באופן אוביקטיבי, ההזדמנות היחידה לקצר את ימיה של הממשלה הייתה אחרי ה-7.10, לפחות לקבוע תאריך מוסכם לבחירות, אבל בני גנץ בחר להיכנס לקואליציה ועמדנו עד ה-8.6 בקואליציה של 72.

לאופוזיציה יש הרבה הישגים: בלימת חוק ההשתמטות ובלימת חוק התקשורת. עצרנו כספים קואליציוניים בוועדת הכספים. אבל אני מבין את הנרטיב של הציבור שלנו שבא אלינו בטענות.

מי שבלם את החוקים זה לא אתם אלא היועמ"שית ובג"צ. האופוזיציה מיותרת, לא?

יש לנו מגוון כלים פרלמנטרים כמו פיליבסטרים וכאלה. אבל גם הכלי המשפטי הוא כלי.

תגיד, חלמת להיות באותה מפלגה עם נפתלי בנט?

עשינו את הדבר הנכון, כמו שלפיד עשה בשנת 2019 וכמו בממשלת השינוי - כדי לנצח. והגענו למסקנה שזו הדרך לנצח. ואני תומך בזה.

אנחנו ובנט מסכימים על 80-90% גם בנושאי ביטחון וגם בנושאי כלכלה. הראינו שאפשר לעבוד ביחד בממשלת השינוי, ונעשה את זה גם בממשלה הבאה.

ואולי הגיע הזמן להסיר את החרם של "רק לא ביבי" ולהקים קואליציה ציונית?

יש פה שני חלקים. קודם כל נתניהו הוא ראש ממשלה שהיה ב-7.10 ומסרב להקים ועדת חקירה ממלכתית. יש נגדו 3 כתבי אישום ויש מספיק סיבות למה לא נשב בממשלה שלו.

ובסוף, נתניהו הקים את הממשלה שהוא רצה להקים. וזה לגיטימי - כי בבחירות יש מנצח. זה לא עניין של חרם, זה עניין של פער. אני מעדיף ממשלה מתפקדת על פני ממשלה רחבה. וזאת המטרה שלו בבחירות הבאות.

בסיכום אומר בליאק, כי הכנס הקרוב הולך להיות אלים מבחינה פרלמנטרית, יהיה מכוער, יהיה הרבה רעש. אבל אנחנו נבלום את המהלכים של הקואליציה הזו.