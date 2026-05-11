סוכות לסרוגים: דוד זיני הופך את השב״כ ללא פוליטי

ח"כ צבי סוכות באולפן סרוגים לרגל פתיחת כנס הקיץ: על השב"כ שחזר להיות גוף ממלכתי. מזהיר מפני השתלטות הבדואים בנגב: "עוד מעט בדרום לא תהיה פיסת אדמה בשליטתנו", ולקראת הבחירות - לא שולל חבירה לבן גביר

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארח ח"כ צבי סוכות שאמר לנו כי מחכה לו כנס עמוס, והילדים שלו כנראה לא יראו אותו בחודשים הקרובים.

לדבריו, דווקא דוד זיני הופך את השב״כ ללא פוליטי, אחרי הקדנציה של רונן בר וקודמיו. "אני רואה את זה מנציגי שב"כ בוועדות. זה היה ככה שנים, וטוב מאוד שדוד זיני משנה את זה".

הוא מזהיר מפני ההשתלטות של הבדואים בנגב: "עוד מעט בדרום לא תהיה פיסת אדמה בשליטתנו".

ומסביר את המספרים הנמוכים בסקרים למרות העבודה הטובה של הסיעה: "התמקדנו במהלך המלחמה בעשייה הרחק מאור הזרקורים, כשאתה מגיע לקמפיין ומספר לציבור מה עשית, אנחנו מקווים שהציבור ייחשף, הסקרים ייראו אחרת ובטח בקלפי זה יהיה אחרת".

על העתיד הפוליטי הוא לא שולל חבירה לבן גביר: "אנחנו לא מחרימים אף אחד, אבל צריך לזכור שלא תמיד בפוליטיקה אחד ועוד אחד שווים שתיים. נעשה מה שנכון לעם ישראל".