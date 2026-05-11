עדות העצור בשב"כ: "צעקו שאנחנו גרועים מרוצחי משפחת פוגל"

לאחר שמונה ימים פגשו אמש המתיישבים העצורים בשב"כ את עורכי דינם מארגון חוננו. המתיישבים תיארו המתיישבים העצורים בשב"כ מתארים מסכת של איומים ואלימות כלפיהם במהלך החקירות. בנוסף מניעת שינה, איזוק, וגרימת כאב פיזי. עורכי דינם: "שב"כ שבוי בקונספציה לפיה מתיישב מסוכן יותר ממחבל ומתיר את דמם"

אחרי שהיו מנועים ממפגש עם עורכי דין: בעקבות מאבק עיקש של ארגון חוננו, פגשו הלילה (בין ראשון לשני) המתיישבים שנעצרו בידי השב"כ את עורכי דינם וזאת לאחר שמונה ימים בהם היו מנועים מלעשות זאת.

המתיישבים תיארו בפני עורכי דינם מסכת של איומים ואלימות כלפיהם במהלך החקירות בשב"כ: "היינו אזוקים בידיים וברגליים הקשורות מאחורי הכיסא במשך שעות. צעקו עלינו מחבלים, נאצים, אתם יותר גרועים מהמחבלים שרצחו את משפחת פוגל, כל זה מטווח אפס תוך כדי שיורקים לנו בפרצוף. טלטלו אותנו בכתפיים, לחצו על השרירים".

בעקבות העדויות הקשות פנו עורכי הדין עדי קידר, נתי רום ודניאל שמישלשווילי מארגון חוננו המייצגים את המתיישבים לבית המשפט בדרישה להורות על שחרורם ממעצר.

עורכי הדין מסרו: "השימוש שנעשה בכלים השמורים למחבלים כלפי מתיישבים אוהבי הארץ, מלמד על כך שהשב"כ הנושא על גבו את האשם החמור ביותר לטבח שמחת תורה, לא עשה חשבון נפש ועדיין שבוי בקונספציה לפיה מתיישב מסוכן יותר ממחבל, רוח זו מתירה את דמם של המתיישבים. אנו נפעל בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו עד שנביא לשחרורם של המתיישבים".

המתיישבים נעצרו בשבת, בסמוך ליישוב אש קודש יחד עם עוד שני עצורים נוספים, אשר שוחררו במהלך השבוע לאחר מאבק משפטי. עם מעצרם הוצא כנגדם צו איסור מפגש עם עו"ד והם נלקחו לחקירה במתקני השב"כ.

על פרטי החקירה הוציאה המשטרה צו איסור פרסום. בסמוך למעצרם פשטו כוחות שב"כ ומשטרה עם נשקים שלופים על היישוב אש קודש, פרצו לבתי משפחות ולגן השעשועים ביישוב. מזכירות היישוב אש קודש תקפה את התנהלות השב"כ והוציאה הודעה חריפה כנגד התנהלות הכוחות.