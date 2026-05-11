הג'וב המפתיע של נריה קראוס: "שכחו לתת קרדיט"

בזמן שכולם חיכו לדיווח מדיני, כתבת חדשות 13 הגיעה לסט הצילומים של נועה קירל וחשפה את התפקיד שקיבלה מאחורי הקלעים

בעוד שצופי "חדשות 13" רגילים לראות את נריה קראוס מדווחת בחליפה מעונבת על פוליטיקה אמריקאית ומהלכים בבית הלבן, נראה שדווקא בחופשה במיאמי היא מצאה לעצמה קריירה חלופית ומנצנצת במיוחד. קראוס תועדה כשהיא לוקחת חלק פעיל בהפקה החדשה של כוכבת הפופ נועה קירל, לצורך צילומי הקליפ המדובר "הכי יפה כשטעים לך". אך אל תטעו – קראוס לא הגיעה כדי לעשות ליפ-סינק, אלא כדי לוודא שהסושי שהיא אוכלת תקבל את התאורה המדויקת שמגיעה להם.

הקליפ, שצולם ברחובותיה התוססים של מיאמי, מציג את קירל בסיטואציות של אכילת "ג'אנק פוד" פוטוגני במיוחד – מהמבורגרים עסיסיים ועד צ'יפס ופיצה. בתיעוד שהעלתה קראוס לרשתות החברתיות, היא נראית מאירה מקרוב את המנות במסעדה בעוד קירל מתמקדת בצילומים. קראוס לא פספסה הזדמנות לעקוץ את ההפקה בחינניות כשכתבה: "שכחו לתת לי קרדיט 'תאורנית' בקליפ החדש של נועה", והוסיפה שהיא "שרופה" על הזמרת.

צילום מסך מתוך הסטורי של נריה קראוס צילום: האינסטגרם הרשמי של נריה קראוס

נראה שהשילוב בין הסטייל של מיאמי, הפחמימות של נועה קירל והיכולות הטכניות של כתבת החדשות, יצרו את הסטורי המושלם. אז האם מדובר בשינוי כיוון מקצועי? כנראה שלא, אבל אין ספק שקראוס מוכיחה שגם כשמדובר בחדשות וגם כשמדובר בתאורה לצ'יפס – היא תמיד יודעת לשים את הפוקוס במקום הנכון.