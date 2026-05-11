בוארון מזהיר מהיפוך קנים: יש 60,000 חמושים ברשות הפלסטינית

בראיון לנתנאל איזק ב"כיפות ברזל" ח"כ אביחי בוארון (הליכוד) לא חוסך בביקורת: מהצעת החוק להגבלת כוחם של היועצים המשפטיים, דרך "אנומליית השכר" של השופטים ועד לאזהרה חמורה מפני "היפוך קנים" ביהודה ושומרון. בוארון: "הדרג המדיני אחראי, אבל האשמה המוחלטת היא של מערכת הביטחון לדורותיה"

חבר הכנסת אביחי בוארון, ממובילי המאבקים הפרלמנטריים לתיקון מערכת המשפט והביטחון, התארח באולפן סרוגים בתכנית 'כיפות ברזל' לשיחה פתוחה על הסוגיות הבוערות שעל סדר היום הציבורי.

בוארון, הסביר מדוע הוא מקדם את "חוק היועמ"שים", תוקף את התנהלות הפצ"רית בפרשת שדה תימן, ומזהיר כי הקונספציה ביהודה ושומרון עדיין חיה ובועטת.

"ממשלת צללים": המלחמה על הייעוץ המשפטי

בוארון התייחס בפתח דבריו להתנגדות היועמ"שית למינוי רומן גופמן לראש המוסד, וטען כי מדובר בדפוס פעולה עקבי.

ח"כ בוארון: "היועצת המשפטית לממשלה לא מפספסת שום הזדמנות להיכנס כמקל בגלגלי הממשלה הזאת... הממשלה יכולה לפטרו (את היועמ"ש) כאשר יש חילוקי דעות מהותיים וממושכים המונעים שיתוף פעולה יעיל. זה בדיוק המקרה שיש לנו פה".

הוא הסביר את נחיצות החוק שהוא מקדם לניתוק הקשר בין היועצים המשפטיים במשרדים לבין היועמ"שית.

"אנחנו מנתקים את הקשר... באופן שממשלת הצללים שנבנתה - פעם אחת מכוח זה שכל היועמ"שים כפופים לה, ופעם שנייה מכוח החלטת ביה"מ העליון שקובעת שעמדתה היא הדין - אנחנו חותכים את זה. כל יועץ משפטי במשרד שלו יהיה סוברני להחליט".

פרשת הפצ"רית והדלפת הסרטון

בוארון, שהוביל קו תקיף נגד העמדת לוחמי "כוח 100" לדין, התייחס לבדיקה בנוגע להדלפת הסרטון משדה תימן ולתצהיר שהוגש לבג"ץ.

"היועצת המשפטית לממשלה הגישה תצהיר כזב לבית המשפט שאומר שלא ניתן לגלות מי הדליף את הסרטון הזה, וגם מתברר שמי שהדליפה זו לא אחרת מאשר הפצ"רית... אף אחד לא נתן את הדין על הפגיעה בחיילי צה"ל, על הביזוי שכולנו התבזינו בכל העולם כולו".

"אנומליה מטורפת": פערי השכר בין הרשויות

נושא נוסף שבוארון מקדם הוא הסדרת שכר הבכירים בשלוש הרשויות, כשהוא חושף נתונים מפתיעים על שכר השופטים מול נבחרי הציבור.

"יש פה אנומליה פשוט מטורפת. ראש הממשלה משתכר כ-65,000 ש"ח... שופט בית משפט מחוזי משתכר יותר ממנו. נשיא בית המשפט העליון ב-120,000 ש"ח עומד בראש הפירמידה בעיניהם... משהו פה לא נורמלי".

זאת אומרת, לא מפריע לך ששופט ירוויח טוב, אלא שהמדרוג בין הרשויות צריך להיות מאוזן?

"בדיוק ככה. יש רשות שופטת, מחוקקת ומבצעת – הן צריכות לעמוד באותו גובה".

האחריות למחדל ה-7 באוקטובר

בוארון הציג עמדה נחרצת בנוגע לחלוקת האחריות בין הדרג המדיני לצבאי, וטען כי מערכת הביטחון פעלה לאורך שנים כגוף עצמאי שאינו סר למרות הממשלה.

"הדרג המדיני לא שולט במערכת הביטחון... אם הדרג המדיני ידרוש ממנה לבצע פעולה שסותרת את משנתה, היא לא תבצע... אחריות מלאה של הדרג המדיני, אשמה מוחלטת של מערכת הביטחון לדורותיה... הם אלה שהלכו וקידמו בידיים את התפיסה הזאת, הם בעיניי האשמים הראשונים".

אזהרה מיו"ש: "הקונספציה עדיין שם"

לסיום, התריע בוארון מפני איום הטרור ביהודה ושומרון והחשש מ"היפוך קנים" של הרשות הפלסטינית.

"הקונספציה עדיין מוכלת ביהודה ושמרון... יש 60,000 חמושים ברשות הפלסטינית שמאומנים בצורה מוחלטת... אני מדיר שינה מעיניי כשאני חושב על מה המחבלים האלה חס וחלילה יכולים לעולל... בכל ערי ישראל, מעפולה עד ערד".

במשחק אסוציאציות קצר חתם בוארון את הראיון:

בנימין נתניהו: "נערץ, הוביל אותנו במים סוערים לחוף מבטחים".

נפתלי בנט: "אדם שפיו ולבו אינם שווים, מוליך שולל ציבורים".

הרשות הפלסטינית: "אויב ישראל, צריכים לפרק את הדבר הזה".

חוק הריבונות: "תמונת הראי של פירוק הרשות... ארס הולדתנו".

עם ישראל: "עם ישראל חי בעזרת השם".




