דרמה ביום ההולדת: ליה נגה הובהלה לניתוח חירום

במקום להרים כוסית במועדון, כוכבת "אהבה חדשה" מצאה את עצמה על שולחן הניתוחים. מה שהתחיל ככאבי בטן חזקים בערב יום ההולדת ה-24 שלה, הסתיים בניתוח אפנדציט דחוף

במקום לחגוג את יום הולדתה ה-24 במסיבה נוצצת כמתוכנן, כוכבת "אהבה חדשה", ליה נגה, מצאה את עצמה הלילה בנסיבות שונות לחלוטין. מה שהתחיל כערב חגיגי הפך לרגע מלחיץ במיוחד, כאשר נגה החלה לסבול מכאבי בטן עזים שהלכו והחמירו, עד שלא נותרה ברירה אלא להתפנות לבית החולים.

עם הגעתה למיון, עברה ליה סדרת בדיקות מהירה שהעלתה חשד לדלקת בתוספתן (אפנדציט). הצוות הרפואי החליט לא לקחת סיכונים והיא הובהלה במהירות אל חדר הניתוחים לביצוע ניתוח חירום להסרת התוספתן. כל התוכניות הגדולות שהיו לה לשבוע הקרוב בוטלו ברגע, לטובת התאוששות ומנוחה בבית החולים.

הבוקר (שני), שיתפה נגה את עוקביה בתמונה ממיטת בית החולים כשהיא נראית תשושה אך מחייכת, וסיפרה על החוויה המטלטלת: "לכבוד יום ההולדת ה-24 שלי קיבלתי את הבריאות שלי ושיעור חשוב ששום דבר לא בשליטתי. פתאום שום דבר לא משנה, רק הבריאות". ליה הוסיפה כי הניתוח עבר בשלום ובקלות, והודתה לכולם על ההודעות והתמיכה.