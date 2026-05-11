בדרך לירושלים: מוזיאון הלוחם היהודי

הנוסעים בדרך העולה לירושלים דרך כביש 1 מכירים את מצודת לטרון. הכביש החוצה את עמק איילון, אינו מסגיר ולו במאומה את אשר התרחש כאן במלחמת העצמאות עם מבצע נחשון, פרימת הדרך לירושלים ועצם היותו ציר חדש שנפרץ רק אחרי מלחמת ששת הימים מחדש.

בעמק איילון- במתחם לטרון מצוי יד השריון. גם הוא מוכר וידוע. אבל הסיפור הגדול שלנו חושף הפעם את מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה על שם הנשיא חיים הרצוג. בנין חדיש ומרשים ובתוכו תערוכות מדהימות.

איילת כפרי מנהלת קשרי הציבור של המקום, עשתה כאן עבודה מדהימה עם מחקר מעמיק והתוצאה חושפת בפנינו עולם שכלל אינו מוכר. באמת- הוא חובה!

המוזיאון חושף את הפרק העלום בתולדות העם היהודי – סיפור לחימתם של מיליון וחצי לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה.

קצין המודיעין בצבא הבריטי

המוזיאון נקרא על שמו של חיים הרצוג ז"ל, הנשיא השישי של מדינת ישראל, שהיה קצין מודיעין בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, וקצין המודיעין של חטיבה 7, בקרב על לטרון, במלחמת העצמאות, כהוקרה למשפחת הרצוג, על הסיוע להקמת המוזיאון.

זהו אתר ייחודי מסוגו בעולם, אבן שואבת למבקרים ולחוקרים. כולל מרכז תצוגה שמספר את סיפור הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, בכל הצבאות, ואירגוני הלוחמים, מרכז הדרכה ולימוד, מרכז מידע, מרכז מחקר, ארכיב ועוד.

סיפור המלחמה מוצג בצורה כרונולוגית דרך הצבאות וארגוני הלוחמים מתחילת ספטמבר 1939 ועד לכניעת יפן בספטמבר 1945.דרך חלקם והשתתפותם של הלוחמים היהודיים בלחימה במערכות המכריעות.

ששה אגפים

המבואה – אשר מכניסה את המבקר לנושא, לאווירת המלחמה והמפגש עם דמות הלוחם היהודי, דרך "מעלית הזמן"

אגף השנים הראשונות של המלחמה 1939 – 1941 – מתאר את סיפור לחימת הלוחמים היהודים בצבאות פולין, הולנד, בלגיה, נורבגיה, צרפת, בריטניה, יוון, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה, הודו, רודזיה, קניה, דרום אפריקה.

אגף ברית המועצות והמלחמה במזרח אירופה והלוחמים היהודים בחיילות השונים, במערכות: הפלישה לברית המועצות, מוסקבה, סטלינגרד, לנינגרד, הדיביזיה הליטאית, קורסק, שחרור בילרוסיה, מזרח אירופה, מחנות ההשמדה וכיבוש ברלין.

צילום: קובי פינקלר

אגף ארצות הברית והלוחמים היהודים שלחמו במסגרתו באוקיאנוס השקט ואסיה, בצפון אפריקה, סיציליה, איטליה ומערב אירופה.

אגף הפרטיזנים ולוחמי המחתרות, מורדי הגטאות והמחנות.

אליו מוביל רחוב בגטו, עם הפירצה – אל היער

והאחרון –אגף התנדבות היישוב היהודי בארץ ישראל והתקומה.

לסיום

מצפה הגבורה

עם היציאה מהמוזיאון, נשקף הנוף המדהים של עמק איילון והרי ירושלים. המרפסת נבנתה על מנת לגמוע את היופי, הוד הקדומים ומורשת הקרבות של עם ישראל לדורותיו, במקום הזה. המרפסת תשמש להתרגעות מחוויות המוזיאון, לתצפית, הדרכה ולקיום אירועים מיוחדים לעשרות אנשים. לצידי המרפסת, נמצא גן הלוחמים – העוטר את מבנה המוזיאון, עם צבעיו יוצאי הדופן. מקום יחיד ומיוחד.

לצידו גן התקומה הממוקם מדרום למוזיאון, עם צמחי ארץ ישראל, המסמל בצבעיו את התקומה.

ביקור במוזיאון מחייב הרשמה מראש