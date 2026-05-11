"נתניהו נחרד מהמהלך של ישראל כ"ץ"

קרבות בליכוד בעקבות החלטתו השנויה במחלוקת של שר הבטחון, ישראל כ"ץ: "נתניהו נחרד כשהוא שמע על זה"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) פותחת חזית חזיתית מול שר הביטחון הטרי, ישראל כ"ץ, בעקבות החלטתו לחתום על תעודת החיסיון בתיק החקירה נגדה. חתימה זו היא השלב הפרוצדורלי הנדרש כדי לאפשר ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לקדם את הגשת כתב האישום נגד חברת הכנסת.

בראיון שהעניקה הבוקר (שני) לאבי רצון ברדיו "גלי ישראל", לא חסכה גוטליב במילים קשות כלפי השר ממפלגתה וכינתה אותו "בובה של מיארה".

"הסרת החסינות לא תעבור"

למרות המהלך המשפטי, גוטליב הבהירה כי היא אינה חוששת מההשלכות הישירות של החתימה. "ישראל כ"ץ עשה כאן טעות פטאלית", אמרה גוטליב. "עצם החתימה על תעודת החיסיון לא מדאיגה אותי, מפני שהסרת החסינות לא תעבור בוועדת הכנסת".

לדבריה, החשש האמיתי שלה נעוץ בלוחות הזמנים של מערכת האכיפה ובניסיון לסכל את עתידה הפוליטי. "מדאיג אותי שמיארה תחכה עם הגשת כתב האישום כדי למנוע ממני להיות שרה במדינת ישראל. אני אדרוש ממנה להגיש באופן מיידי את כתב האישום", הצהירה.

המתח בליכוד: "נתניהו נחרד מהצעד"

גוטליב חשפה בראיון כי גם בסביבת ראש הממשלה לא ראו בעין יפה את המהלך של שר הביטחון. "ראש הממשלה נחרד מהצעד שעשה ישראל כ"ץ", טענה חברת הכנסת. "מכך ששר בממשלה סולל את הדרך להגשת כתב אישום נגד חברת כנסת ממפלגתו".