ערוץ 14 בהודעה חריגה לצופים

עימות ישיר ופומבי נרשם היום (שני) בין משטרת ישראל לבין ערוץ 14, סביב שאלת קיומו של הליך בדיקה נגד שידורי הערוץ. דוברות המשטרה פרסמה הודעה רשמית המכחישה באופן גורף את הדיווחים על חקירה נגד כלי תקשורת, בעוד שבערוץ טוענים כי המשטרה מנסה להטעות את הציבור.

"בניגוד לפרסומים מהימים האחרונים, לא מתבצעת חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של גוף תקשורת כלשהו", נמסר בהודעת המשטרה. "הפרסומים בלתי מבוססים ומטעים את הציבור".

ערוץ 14: "בתגובה לבג"ץ נכתב אחרת"

בתגובה להודעת המשטרה, פרסמו בערוץ 14 הצהרה נחרצת המאשימה את המשטרה בפרסום מידע כוזב. "פייק! המשטרה משקרת ומנסה להטעות את הציבור", נמסר מהערוץ.

בערוץ הפנו לתשובה הרשמית שהגישה הפרקליטות אמש לבג"ץ, במסגרת עתירה של "התנועה לרגולציה הוגנת". לדבריהם: "בתגובת הפרקליטות נכתב במפורש כי אגף החקירות החל בבדיקה כנגד ערוץ 14 ואנשיו".

הרקע: העתירה נגד שידורי הערוץ

כזכור, העתירה המדוברת מבקשת להורות למשטרה לפתוח בחקירה פלילית בגין התבטאויות שנשמעו בשידורי הערוץ נגד מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה. בתשובת המדינה לבג"ץ מאתמול, אכן צוין כי אגף החקירות והמודיעין (אח"מ) החל ב"הליך בדיקה" לנושא, וכי בשל היקף ההתבטאויות הרב, ההליך צפוי להימשך כחצי שנה.